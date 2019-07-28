На соревнованиях в Быково погиб гонщик (видео) - Советский спорт
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28 июля 2019 17:31Авто/МотоКоноплев Александр

На соревнованиях в Быково погиб гонщик (видео)

Врачи сделали все возможное.

Пилот Сергей Боричев погиб на соревнованиях «Московская миля» в подмосковном Быково. Его автомобиль врезался в телевизионную вышку и загорелся.

«Спасательные службы приехали на место происшествия в рамках установленного временного интервала и сразу приступили к спасению пилота и тушению автомобиля. Врачи сделали все возможное для спасения Сергея Боричева, но, к сожалению, из-за полученных травм спасти его жизнь не удалось», — говорится в заявлении на официальном сайте «Московской мили».

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