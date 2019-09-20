«Росгонки» объявили итоги посещаемости «Сочи Автодрома» за пять лет

В этом году организатор этапа «Формулы-1» и владелец «Сочи Автодрома» АНО «РОСГОНКИ» повысила эффективность управления гоночной трассой. Налажено сотрудничество с компанией «Мерседес-Бенц РУС», а обновленная программа услуг помогает увеличивать популярность автоспорта и пользуется успехом среди жителей и гостей Сочи.
Уже совсем скоро, с 26 по 29 сентября на трассе пройдет «FORMULA-1 ВТБ ГРАН-ПРИ РОССИИ-2019». Помимо заездов «Формулы-1» трек в Олимпийском парке также примет этапы молодежных чемпионатов «Формулы-2» и «Формулы-3». В рамках развлекательной программы Гран-при России 2019 пройдут концерты «Ленинграда», «Мумий Тролля» и «Ночных снайперов», авиашоу «Русских витязей», Фестиваль драйва и моторов с участием известных дрифтеров, мотофристайлеров и стантрайдеров, благотворительный забег «Заправляем в спорте», автограф-сессии пилотов и многое другое.
После завершения этапа «Формулы-1» программа услугу «Сочи Автодрома» возобновит свою работу. Любой желающий сможет улучшить свои навыки вождения по программе Mercedes-AMG Experience, прокатиться по трассе в рамках мастер-класса, трек-дней или в гоночном такси. Узнать больше о «королевских гонках» клиенты могут в рамках экскурсий, а услуга «Следуй за лидером» дает возможность проверить свои пилотажные способности. На «Сочи Автодроме» также работают школа дрифта, мотошкола, автофотошкола и «Сочи Авто Спорт музей».
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