Роберт Шварцман: Знаком с Леклером, но симпатизирую Феттелю - Советский спорт
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27 сентября 2019 01:35Авто/МотоКоноплев Александр

Роберт Шварцман: Знаком с Леклером, но симпатизирую Феттелю

Российский гонщик Роберт Шварцман поделился ожиданиями от Гран-при России в Сочи.

Пилоту достаточно занять одно третье место в двух оставшихся гонках, чтобы стать чемпионом «Формулы-3». Также Шварцман рассказал об отношениях с гонщиками «Феррари», куда его пригласили по ходу нынешнего сезона.

– Впереди меня ждут две самые важные гонки в этом году, и они приходятся на домашний этап. Поэтому небольшое волнение, конечно, есть. При этом желание победить в чемпионате огромное, и я уже жду не дождусь, когда сяду в болид, забуду обо всех проблемах и сконцентрируюсь на работе.

Мы хорошо знакомы с Шарлем Леклером, но если говорить обо мне, то я больше симпатизирую Себастьяну Феттелю. Он мне нравится как персона, даже несмотря на то, что он довольно скрытный, – приводит слова Шварцмана «Известия».

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