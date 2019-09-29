Мацусита и Мазепин отправлены в больницу после аварии на первом круге гонки «Формулы-2» Российский пилот команды ART Grand Prix Никита Мазепин столкнулся с японским гонщиком Нобухару Мацуситой во второй гонке этапа «Формулы-2» в Сочи.

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Оба болида после столкновения вылетели с трассы и врезались в отбойник.

«Мацусита и Мазепин отправлены в больницу. В результате инцидента ни один из пилотов не получил серьезных травм», - сообщает пресс-служба «Формулы-2» в Twitter.

Позже было принято решение о продолжении гонки, но из-за нехватки времени дистанция была сокращена до 15 кругов.