На гонках в Украине автомобиль сбил человека

Пострадавший – 31-летний мужчина. Его госпитализировали с тяжелыми травмами, сообщает сайт «Про все».
Пресс-секретарь местной автоинспекции Зоя Волк сообщила, что гонки не были согласованы с патрульной полицией.
На месте происшествия работаю следователи.
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