На гонках в Украине автомобиль сбил человека На соревнованиях по автоспорту в украинском городе Черкассы автомобиль вылетел с трассы и сбил человека.

Загрузка... Пострадавший – 31-летний мужчина. Его госпитализировали с тяжелыми травмами, сообщает сайт «Про все». Пресс-секретарь местной автоинспекции Зоя Волк сообщила, что гонки не были согласованы с патрульной полицией. На месте происшествия работаю следователи.