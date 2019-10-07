На гонках в Украине автомобиль сбил человека - Советский спорт
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07 октября 2019 00:11Авто/МотоКоноплев Александр

На гонках в Украине автомобиль сбил человека

На соревнованиях по автоспорту в украинском городе Черкассы автомобиль вылетел с трассы и сбил человека.

Пострадавший – 31-летний мужчина. Его госпитализировали с тяжелыми травмами, сообщает сайт «Про все».

Пресс-секретарь местной автоинспекции Зоя Волк сообщила, что гонки не были согласованы с патрульной полицией.

На месте происшествия работаю следователи.

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