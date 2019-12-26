Роберт Шварцман: Оцениваю прошедший год на девять баллов из десяти Россиянин поделился мыслями о прошедшем сезоне «Формулы-3».

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Российский пилот Роберт Шварцман подвел итоги сезона гоночной серии «Формула-3», в котором он стал чемпионом. Такое мнение он высказал журналистам.

– Я оцениваю прошедший год на девять баллов из десяти. Были недочеты, но я рад, что смог добиться прогресса. Вторая половина сезона была очень хорошей, я был стабилен. У меня не было ошибок, кроме одной – на гонке в Венгрии, хотя в прошлом году у меня было немало ошибок, – цитирует Шварцмана ТАСС.

Также он рассказал о том, кто из известных пилотов Формулы-1 поздравил его с победой в чемпионате: «Леклер и Феттель, конечно, поздравили. С Хюлькенбергом никогда не был знаком, а в Сочи вечером подъехала машина с ним, он сказал: «Братан, поздравляю тебя с чемпионством! Садись, подвезу». Кубица в Абу-Даби тоже поздравил, отметив, что следил за моими гонками. Хэмилтон сказал, что я круто выступал. С Риккардо мы вообще ужинали вместе, он мне нравится как персонаж, парень с юмором, но при этом он не мягкий, с характером».

Отметим, что в следующем году 20-летний российский пилот примет участие в серии «Формула-2», где его партнером по команде Prema будет Мик Шумахер.