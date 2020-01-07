Экипаж Каргинова выиграл третий этап ралли «Дакар» в зачете грузовиков В общем зачете грузовиков после трех этапов лидирует белорус Сергей Вязович.

Экипаж российской команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова финишировал первым на третьем этапе ралли-рейда «Дакар» в зачете грузовиков. Он преодолел спецучасток, составивший 427 км, за 3 часа 59 минут и 15 секунд.

Вторым к финишу пришел белорусский экипаж Сергея Вязовича из команды «МАЗ» (+4.54). Тройку лучших замкнул партнер Каргинова по команде – экипаж под управлением Антона Шибалова (+11.13).

В общем зачете грузовиков после трех этапов лидирует Вязович – 11 часов 34 минуты и 1 секунда. На втором месте идет Каргинов (+2.18), на третьем – Шибалов (+20.01).

Напомним, что ралли-марафон «Дакар» 2020 года завершится 17 января.