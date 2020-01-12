Карякин рассказал о проблемах с арабской полицией Аравийские правоохранители остановили мотовездеход россиянина.

По итогам седьмого этапа ралли-марафона «Дакар» в Саудовской Аравии российский экипаж Сергея Карякина и Антона Власюка финишировали на 12-ой позиции, уступив победителю этапа американцу Блэйду Хильдебранду 33 минуты 36 секунд.

Карякин прокомментировал выступление, рассказав о странном разговоре с местными полицейскими.

«С утра нас остановила полиция, – цитирует Сергея сайт его команды Snag Racing. – Им что-то не понравилось в нашей машине, пытались объяснить, что именно, нам по-арабски. Наш разговор с ними ни к чему не привел, и через 15 минут нас отпустили. Сейчас решим проблему с вариатором и поедем дальше.

У нас возникли проблемы с вариатором – ремень вариатора проворачивался и взрывался. За 150 км мы взорвали два ремня, запасного больше не было, поэтому оставшуюся часть трассы мы ехали на скорости 100 км/ч. Самое обидное, что весь спецучасток состоял из прямиков. Не понимаю, зачем нужен такой спецучасток – видимо, чтобы показать красивую цифру в роудбуке. Тут не нужно пилотировать, стараться, ориентироваться – абсолютно бестолковый день. И, конечно, я недоволен тем, как он прошел. Мы проиграли лидеру зачета еще больше времени. Хотя если посмотреть на итоговую таблицу, то все очень быстро меняется и говорить о финальном результате еще рано.

Наверное, мое негодование по спецучастку связано не столько с нашей проблемой, сколько с самим спецучастком. Хорошо, сделайте тогда спецучасток по асфальту. Будет тот же самый принцип, а так – прямые дороги, едешь 20 километров, проехал через дюны и еще 20 километров, потом снова дюны и еще 20-30 километров».

В генеральной классификации класса мотовездеходов уральские спортсмены остались на третьем мести, уступая лидеру Кейси Карри 42 минуты и 57 секунд.