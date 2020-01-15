Карякин поднялся на второе место в зачете мотовездеходов после 10-го этапа «Дакара»

Российский гонщик Сергей Карякин команды «Маверик» поднялся на второе место в общем зачете мотовездеходов по итогам десятого этапа «Дакара».
Сегодняшние соревнования были завершены досрочно из-за неблагоприятных погодных условий в Саудовской Аравии. Лучшим в заезде мотовездеходов стал американец Митчелл Гутри (ОТЗ), преодолев спецучасток на 2 часа 23 минуты и 47 секунд. Второе место у другого американца из команды ОТЗ Блэйда Хильдебранда, который отстал от победителя на 25 секунд. На третьей позиции финишировал испанец Херард Фаррес Гуэлль из «Маверик» с отставанием 1 минута и 22 секунды. Карякин занял 11-е место, проиграв победителю десятого этапа 11 минту и 53 секунды.
В то же время Сергей смог подняться с третьего на второе место общего зачета мотовездеходов, опередив чилийца Франсиско Лопеса Контардо.
Первую строчку занимает американец Кейси Курри («Маверик»). Его время 46 часов 22 минуты и 15 секунд. Карякин отстает от лидера на 46 минут и 40 секунд. Отставание Лопеса Контардо – +1:14:58. Еще один россиянин Илья Роус («Маверик») идет в общем зачете на 22-й позиции (+14:57:22), а Алексей Шмотьев («Маверик») находится на 28-м месте (+30:44:19).
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