Голландский мотогонщик Стравер находится в критическом состоянии после аварии на «Дакаре» - Советский спорт
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17 января 2020 00:12Авто/МотоШарафудинов Виктор

Голландский мотогонщик Стравер находится в критическом состоянии после аварии на «Дакаре»

Коллеге спас жизнь португалец Мариу Патрау.

На 11-м этапе ралли-марафона «Дакар» в Саудовской Аравии произошла серьезная авария. Голландец Эдвин Стравер упал с мотоцикла и серьезно повредил шею. Ему спас жизнь португальский коллега Мариу Патрау.

После аварии 48-летний Стравера на вертолете доставали в одну из больниц столицы страны Эр-Рияде. Врачи спасли голландцу жизнь, реанимировав после остановки сердца. Эдвин сломал один из шейных позвонков и находится в критическом состоянии.

Вот, что рассказал об инциденте Патрау в интервью португальской газете A Bola:

«На 120-м километре дистанции я искал путевую точку и увидел упавшего пилота. Я немедленно вызвал врачей и начал оказывать первую помощь. Сначала я уловил пульс на его шее, но потом перестал чувствовать сердцебиение»

Перед стартом 11-го этапа «Дакара» Стравер занимал 38-е место в общем зачете.

12 января на «Дакаре» погиб португальский мотогонщик Паулу Гонсалвеш.

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