Экипаж Каргинова выиграл «Дакар» в зачете грузовиков В Саудовской Аравии завершился ежегодный ралли-марафон.

Экипаж команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова стал победителем ралли-марафона «Дакар-2020» в зачете грузовиков.

Для 43-летнего пилота этот успех стал вторым в карьере. Ранее он первенствовал в 2014 году.

Второе место среди грузовиков занял еще один пилот «КАМАЗ-мастер» Антон Шибалов, замкнул тройку призеров Сергей Вязович на «МАЗе».

«КАМАЗ-мастер» уже 17-й раз становится победителем «Дакара», что является рекордным результатом.

«Дакар»-2020. Грузовики. Общий зачет

1. Андрей Каргинов (Россия, «КАМАЗ-мастер») — 46:33.36

2. Антон Шибалов (Россия, «КАМАЗ-мастер»») — +42.26

3. Сергей Вязович («МАЗ») — +2:04.42

4. Дмитрий Сотников (Россия, «КАМАЗ-мастер») — +2:55.28.