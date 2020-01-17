Экипаж Каргинова выиграл «Дакар» в зачете грузовиков

Экипаж команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова стал победителем ралли-марафона «Дакар-2020» в зачете грузовиков.
Для 43-летнего пилота этот успех стал вторым в карьере. Ранее он первенствовал в 2014 году.
Второе место среди грузовиков занял еще один пилот «КАМАЗ-мастер» Антон Шибалов, замкнул тройку призеров Сергей Вязович на «МАЗе».
«КАМАЗ-мастер» уже 17-й раз становится победителем «Дакара», что является рекордным результатом.
«Дакар»-2020. Грузовики. Общий зачет
1. Андрей Каргинов (Россия, «КАМАЗ-мастер») — 46:33.36
2. Антон Шибалов (Россия, «КАМАЗ-мастер»») — +42.26
3. Сергей Вязович («МАЗ») — +2:04.42
4. Дмитрий Сотников (Россия, «КАМАЗ-мастер») — +2:55.28.
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