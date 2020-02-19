Пилот NASCAR пришел в себя после страшной аварии Райан Ньюман очнулся в госпитале.

Пилот гоночной команды серии NASCAR Райан Ньюман пришел в себя после серьезной аварии, в которую он попал во время этапа «Дайтон 500».

Он на большой скорости врезался в отбойник, после чего в бессознательном состоянии был доставлен в больницу. Сообщалось, что его состояние очень тяжелое, но опасности для жизни нет.

Как напоминает Motorsport, машина гонщика несколько раз перевернулась, после чего загорелась. В общем зачете Ньюман занимает пятое место.