Умер бывший российский гонщик Миннахметов Спортсмену было 39 лет.

Ушел из жизни бывший гонщик Российской серии кольцевых гонок Ирек Миннахметов.

Об этом сообщается в Instagram команды «Лада-Спорт».

«Шок. Ну как же так…

Не стало Ирека. Он всегда был бескомпромиссным, но в то же время очень интеллигентным соперником. А вне руля приятным собеседником: «Это же гонки, мы не бальными танцами занимаемся…»

Паддоку будет не хватать его. Иреку было всего 39. Наши соболезнования семье, родным, друзьям», - говорится в сообщении.

Миннахметов является чемпионом России по автокроссу в Дивизионе 1А и чемпионом страны по ралли-кроссу, также в Дивизионе 1А.