Австралийская гонщица ушла из спорта ради карьеры в порно

Как сообщает The Sun, 25-летняя австралийка, ставшая первой женщиной, получившей место пилота в серии V8 Supercar, призналась, что зарабатывала очень мало денег на гонках, в то время как финансовые выгоды от нового призвания ее полностью устраивают. Теперь Грейси выкладывает эксклюзивный контент на сайте для взрослых и зарабатывает порядка 14 тысяч фунтов стерлингов в неделю.
- Я поняла, что не достаточно хороша для гонок и решила двигаться дальше. Теперь мое финансовое положение улучшилось настолько, что я никогда не могла и мечтать об этом, и мне это очень нравится. Я спокойно отношусь к тому, как меня называют. Я зарабатываю хорошие деньги, и меня это вполне устраивает. Верите или нет, но мой папа все знает и поддерживает меня. Мне кажется, могу сказать, что он действительно гордится мной и моим финансовым положением, - приводит британское издание слова австралийки.
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