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RSBK открывает гоночный сезон
02 июля 19:00

RSBK открывает гоночный сезон

4 и 5 июля на автодроме “Нижегородское кольцо” пройдут первые соревновательные этапы главной гоночной серии страны Russian Superbike Championship (RSBK) сезона 2020.

Быстрейшие пилоты страны смогут, наконец, утолить жажду скорости и сойтись в противостоянии на знакомом треке. Нас ждет увлекательная борьба: личный зачет прошлого сезона доказал, что с каждым годом дорога на пьедестал усложняется — теперь высший пилотаж должен демонстрировать каждый участник, планирующий заработать победные очки для себя и команды.

Составит ли кто-то конкуренцию Владимиру Леонову (SPB Racing Team)? Каких результатов ждать от Макара Юрченко (SPB Racing Team)? Увидим ли мы зрелищную дуэль между Дмитрием Сединым (VL65 Racing Team) и Сергеем Крапухиным (RWT-Motorsport), чье противостояние в прошлом сезоне закончилось ничьей по сумме баллов? Вернет ли пьедестал Алексей Иванов (ЦСКА DMC Racing) или лидерство останется за Александром Васильевым (VL65 Racing Team)? Какая интрига ждет нас в других классах? Гонка покажет!

Из-за ограничений, связанных с мерами противодействия коронавирусной инфекции, трибуны автодрома будут закрыты — мероприятие пройдет без зрителей. Но все желающие все равно смогут наблюдать за противоборством на гоночном треке. Специально для этого будет вестись трансляция на официальном ютуб-канале серии.

Полный календарь сезона-2020:

  • 4 июля — NRing (Нижегородская область)
  • 5 июля — NRing (Нижегородская область)
  • 9 августа — «Игора Драйв» (Ленинградская область)
  • 6 сентября — ADM Raceway (Московская область)
  • 19 сентября — «Крепость Грозная» (Чеченская республика)
  • 20 сентября — «Крепость Грозная» (Чеченская республика)

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RSBK открывает гоночный сезон
RSBK открывает гоночный сезон
4 и 5 июля на автодроме “Нижегородское кольцо” пройдут первые соревновательные этапы главной гоночной серии страны Russian Superbike Championship (RSBK) сезона 2020.
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