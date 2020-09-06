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06 сентября 16:58
автор: Юрий Нечаев

Роберт Шварцман: Надо поскорее забыть этот уик-энд

Россиянин утратил лидерство в общем зачете чемпионата.

Российский пилот Роберт Шварцман, выступающий за команду Prema, поделился эмоциями после «Гран-при Италии».

«Конечно, это не тот уик-энд, какой хотелось бы. Главным ограничением стала квалификация, которая подорвала первую гонку. Сегодня мне удался неплохой старт и дальше было несколько сражений, в результате которых мы поднялись на шестую позицию. Мы проанализируем уик-энд, но, на мой взгляд, нам надо скорее забыть его, поскольку ожидания были действительно высокими, а в конце мы даже не приблизились к их реализации», — приводит слова Шварцмана пресс-служба СМП Рейсинг.

Напомним, сегодня, во второй гонке в Италии, россиянин занял шестое место. Из-за дисквалификации Дэна Тиктума, финишировавшего первым, Шварцман поднялся на пятую позицию.

Лидерство в общем зачете чемпионата захватил Каллум Айлотт, ставший победителем сегодняшней гонки. На его счету стало 149 очков, у занимающего второе место Мика Шумахера - 143, у идущего третьим Шварцмана - 140.

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