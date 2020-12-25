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Экипаж B-Tuning выступит на 12-часовом ледовом марафоне в Мячково
25 декабря 14:45

Экипаж B-Tuning выступит на 12-часовом ледовом марафоне в Мячково

В эту субботу, 26 декабря на автодроме ADM Raceway в подмосковном Мячково состоится Зимний марафон “12 часов” на льду.

Последнее предновогоднее соревнование привлекло как профессиональных гонщиков, так и пилотов-любителей, желающих попробовать свои силы в длинной гонке на скользкой трассе. Старт 12-часового марафона в Мячково назначен на 9:00, финиш состоится в 21:00.

На старт марафона выйдет 30 экипажей, и один из них будет представлять команду B-Tuning Pro Racing Team. За московский коллектив выступят его руководитель Андрей Севастьянов, тренер команды Антон Захаров, а также пилоты B-Tuning Татьяна Елисеева и Кирилл Захаров.

Участники гонки будут состязаться в двух классах: для переднеприводных (FWD) и для заднеприводных (RWD) автомобилей. Экипаж B-Tuning выступит на автомобиле Лада Калина в зачете FWD.

Андрей Севастьянов считает, что для успеха в этом соревновании важное значение будет иметь стабильность: “Гонка длинная, все участники по регламенту поедут на шинах без шипов. На протяжении всех 12 часов гонщикам необходимо будет сохранять предельную концентрацию и работать на стабильность. За такое долгое время может произойти все что угодно: малейшая ошибка в пилотаже может стоить всей гонки. У нас сильный экипаж. Татьяна Елисеева - быстрый пилот как на асфальте, так и на льду; Антон Захаров, вне всяких сомнений, тоже. Кирилл Захаров вместе со мной участвовал в четырехчасовой гонке Akhmat Race в октябре, где мы показали отличный результат. И хотя для него этот марафон станет дебютом в гонках на льду, уверен, что он отлично справится со своей задачей. Сам я, конечно же, постараюсь отработать на свой максимум и помочь экипажу занять призовое место.”

Зимний марафон в Мячково - первая гонка двухэтапного соревнования, которое продолжится на трассе NRing возле Нижнего Новгорода 6 февраля 2021 года.

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