Гонщики B-Tuning - на подиуме 12-часового марафона на льду

К участию было допущено 30 экипажей, и далеко не всем удалось попасть на старт: желающих испытать себя на льду без шипов было гораздо больше. Команда B-Tuning Pro Racing Team на серийном автомобиле Lada Granta заняла в многочасовой гонке третье место, хотя с самого начала всерьез претендовала на победу.

По регламенту экипажи должны были состоять из нескольких пилотов - от трех до шести. За рулем синей Лады под номером 13 выступили Андрей Севастьянов, Антон Захаров, Татьяна Елисеева и Алексей Ковальчук, незадолго до соревнования заменивший в составе Кирилла Захарова, которого, несмотря на наличие гоночной лицензии, не допустили на старт из-за возраста.

На жеребьевке экипажу B-Tuning досталась 21-я стартовая позиция, так что на первых кругах Андрею Севастьянову, первым севшему за руль, предстояло прорваться через плотные ряды соперников. С этой задачей он справился и вскоре вышел на лидирующие позиции. Спустя два часа (максимальное время отрезка на пилота, предусмотренное регламентом) его сменил Алексей Ковальчук, увеличивший отрыв от преследователей.

Затем за руль Гранты сел Антон Захаров, который также стал улучшать время круга и вывел экипаж на первую строчку. Ближе к концу его отрезка, когда ближайший конкурент находился уже в трех кругах позади, произошел контакт с другой машиной. Пришлось срочно загонять Ладу на ремонт и тратить драгоценные минуты на устранение повреждений. За это время соперники опять оказались впереди. Но Татьяна Елисеева, а после нее - вновь Алексей Ковальчук и Андрей Севастьянов, сумели вернуться в один круг с новым лидером и довести гонку до подиума.

Андрей Севастьянов, руководитель B-Tuning Pro Racing Team, остался доволен выступлением команды: «Мне очень понравилась гонка. Все наши пилоты порадовали стабильной и ровной ездой, что позволило сначала выйти в лидеры, а потом снова наверстать отставание. Езда по льду без шипа - совсем не простое занятие, которое требует высокого искусства управления автомобилем. Рекомендовал бы и другим пилотам попробовать себя в таких гонках, чтобы улучшить свои навыки вождения. Некоторой остроты добавляло еще и то, что на трассе одновременно с нами находились участники на заднеприводных машинах, которые на льду превратились в передвижные ретардеры. Нам приходилось постоянно обгонять их, иногда по несколько машин за раз. К тому же, трасса тоже постоянно менялась: не только из-за погодных условий, но еще и потому, что участники время от времени сбивали маркеры или выносили на траекторию снег с брустверов. Поэтому разброс по времени прохождения круга по ходу марафона был очень большим».

Татьяна Елисеева тоже с большим энтузиазмом отозвалась о прошедшем соревновании: «Несмотря на то, что мы не показали максимальную скорость на прямой, каждый пилот нашей команды показывал рекорд круга в свою смену. Представляете, как я волновалась, выезжая на трассу? Я даже не видела новую конфигурацию, а ведь надо было держать темп, заданный ребятами. Но я быстро приноровилась к особенностям трассы и машины, а мой азарт подогревался обгоном 3-5 автомобилей за один круг. Это какой-то волшебный сон гонщика - бесконечно обгонять, обгонять, обгонять… Езда без шипов по льду требует смелости и прагматичности. После прямиков приходится тормозить о снежные брустверы, машину при этом надо отлавливать и направлять, а некоторые повороты насколько скользкие, что стараешься не дышать, удерживая Ладу Гранту на траектории. У меня часто спрашивали, какая у нас стратегия. У нас ее не было. Мы все выкладывались на 100%. У нас вся команда была из смелых».

Календарный год подходит к концу, но зимний сезон для команды B-Tuning только начинается. Следующий пункт программы - второй этап Кубка России по ледовым гонкам, который пройдет 9-10 января в Вельске Архангельской области.