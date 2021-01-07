Каргинов выиграл пятый этап «Дакара»

Пилот команды «КАМАЗ-мастер» Андрей Каргинов выиграл пятый этап ралли-марафона «Дакар».
Российский гонщик преодолел 456 километров дистанции между аравийскими городами Эр-Рияд и Бурайда за 5 часов 26 минут и 39 секунд. Каргинов на 2 минуты и 42 секунды опередил экипаж белоруса Алексея Вишневского из команды «МАЗ-СПОРТавто».
Третий результат у еще одного россиянина из «КАМАЗ-мастер» Дмитрия Сотникова (+3:41 от времени победителя).
Каргинов продолжает лидировать в общем зачете. Андрей опережает Антона Шибалова из «КАМАЗ-мастер» на 33 минуты и 53 секунды.
«Дакар-2021»
5-й этап. Грузовики
Эр-Рияд – Бурайда (456 км)
1. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») – 5:26:39
2. Алексей Вишневский («МАЗ-СПОРТавто») – +2:42
3. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») – +3:41
4. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») – +10:37
5. Мартин Шолтыс («Баггира Рейсинг») – +12:07
6. Алеш Лопрайс («Инстафорекс») – +14:26
7. Айрат Мардеев («КАМАЗ-мастер») – +17:11
8. Герт Хузинк («Ривальд») – +18:52
9. Игнасио Касале («Баггира Рейсинг») – +28:10
10. Мартин Мацик («Биг Шок Рейсинг») – +28:30…
Общий зачет после пяти этапов
1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») – 20:16:18
2. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») – +33:53
3. Мартин Мацик («Биг Шок Рейсинг») – +51:11
4. Алеш Лопрайс («Инстафорекс») – +1:02:25
5. Айрат Мардеев («КАМАЗ-мастер») – +1:02:51
6. Игнасио Касале («Баггира Рейсинг») – +1:21:25
7. Алексей Вишневский («МАЗ-СПОРТавто») – +1:29:19
8. Мартин Шолтыс («Баггира Рейсинг») – +1:31:20
9. Мартин Ван дер Бринк («Маммоет Раллиспорт») – +1:51:13
10. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») – +1:58.36…