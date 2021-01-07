Каргинов выиграл пятый этап «Дакара»

Пилот команды «КАМАЗ-мастер» Андрей Каргинов выиграл пятый этап ралли-марафона «Дакар».

Российский гонщик преодолел 456 километров дистанции между аравийскими городами Эр-Рияд и Бурайда за 5 часов 26 минут и 39 секунд. Каргинов на 2 минуты и 42 секунды опередил экипаж белоруса Алексея Вишневского из команды «МАЗ-СПОРТавто».

Третий результат у еще одного россиянина из «КАМАЗ-мастер» Дмитрия Сотникова (+3:41 от времени победителя).

Каргинов продолжает лидировать в общем зачете. Андрей опережает Антона Шибалова из «КАМАЗ-мастер» на 33 минуты и 53 секунды.

«Дакар-2021»