Сотников выиграл пятый этап «Дакара» после того, как Каргинов и Вишневский получили штрафы

Организаторы ралли-марафона «Дакар» оштрафовали двух гонщиков, показавших лучшее время на пятом этапе в зачете грузовиков.

Фактический победитель россиянин Андрей Каргинов из «КАМАЗ-мастер» получил наказание в 20 минут, а белорус Алексей Вишневский из «МАЗ-СПОРТавто» был оштрафован на две минуты.

В результате наказаний Каргинова и Вишневского победителем пятого этапа стал россиянин Дмитрий Сотников, представляющий «КАМАЗ-мастер».

О причинах штрафов организаторы «Дакара» пока ничего не сообщили.

«Дакар-2021»