Сотников выиграл пятый этап «Дакара» после того, как Каргинов и Вишневский получили штрафы

Организаторы ралли-марафона «Дакар» оштрафовали двух гонщиков, показавших лучшее время на пятом этапе в зачете грузовиков.
Фактический победитель россиянин Андрей Каргинов из «КАМАЗ-мастер» получил наказание в 20 минут, а белорус Алексей Вишневский из «МАЗ-СПОРТавто» был оштрафован на две минуты.
В результате наказаний Каргинова и Вишневского победителем пятого этапа стал россиянин Дмитрий Сотников, представляющий «КАМАЗ-мастер».
О причинах штрафов организаторы «Дакара» пока ничего не сообщили.
«Дакар-2021»
5-й этап. Грузовики
Эр-Рияд – Бурайда (456 км)
1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») – 5:30:20
2. Алексей Вишневский («МАЗ-СПОРТавто») – +1:01
3. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») – +6:56
4. Мартин Шолтыс («Баггира Рейсинг») – +8:26
5. Алеш Лопрайс («Инстафорекс») – +10:45
6. Айрат Мардеев («КАМАЗ-мастер») – +13:30
7. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») – +16:19
8. Игнасио Касале («Баггира Рейсинг») – +24:29
9. Мартин Мацик («Биг Шок Рейсинг») – +24:49
10. Герт Хузинк («Ривальд») – +30:11…
Общий зачет после пяти этапов
1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») – 20:16:18
2. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») – +33:53
3. Мартин Мацик («Биг Шок Рейсинг») – +51:11
4. Алеш Лопрайс («Инстафорекс») – +1:02:25
5. Айрат Мардеев («КАМАЗ-мастер») – +1:02:51
6. Игнасио Касале («Баггира Рейсинг») – +1:21:25
7. Алексей Вишневский («МАЗ-СПОРТавто») – +1:31:19
8. Мартин Шолтыс («Баггира Рейсинг») – +1:31:20
9. Мартин Ван дер Бринк («Маммут Раллиспорт») – +1:51:13
10. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») — +2:18:36…