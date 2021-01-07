Каргинов получил штраф в 20 минут из-за пропуска навигационной точки

Стала известна причина, по которой Андрей Каргинов был оштрафован на 20 минут на пятом этапе ралли-марафона «Дакар».

Российский гонщик команды «КАМАЗ-мастер» пропустил одну из контрольных навигационных точек. Наказание отбросило Каргинова с первого места на седьмое. В итоге победителем пятого этапа между аравийскими городами Эр-Рияд и Бурайда стал другой россиянин из «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников, лидер общего зачета в соревнованиях грузовиков.

«Навигация была очень сложной, как и трасса, – цитирует Каргинова пресс-служба российской команды. – На старте потеряли дорогу, пришлось поискать верный курс. С такими проблемами столкнулись многие экипажи. Здесь кто быстрее нашел дорогу, тот и победил. Пришлось непросто и в дюнах, которые после дождя были сырыми. Удалось избежать проколов. В целом, рабочий и сложный день».