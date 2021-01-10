Экипажи «КАМАЗ-мастер» заняли три первых места на седьмом этапе «Дакара»

Экипаж команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова выиграл седьмой этап ралли-марафона «Дакар».
Россиянин преодолел спецучасток протяженностью 471 км за 4 часа 45 минут 52 секунды.
Следом за Сотниковом финишировали еще два представителя «КАМАЗ-мастер» - Айрат Мардеев (отставание - 3 минуты 23 секунды) и Антон Шибалов (+8.22).
Сотников продолжает лидировать в зачете грузовиков. Второе место занимает Шибалов (+45.56), третье - Мардеев (+1:05.06).
Добавим, что ралли «Дакар» завершится 15 января.