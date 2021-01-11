B-Tuning завоевала «бронзу» на этапе Кубка России в Вельске

Всего лишь второй выезд на зимние трассы завершился «бронзой» в командном зачете, которую общими усилиями добыли Владимир Черевань, Андрей Севастьянов и Татьяна Елисеева.

Этот уикенд несколько отличался от первого этапа Кубка России, прошедшего в декабре в Тольятти. Самая северная трасса в календаре сезона оказалась заметно более скоростной, порадовала участников крепким льдом и «мягкими» брустверами, а температура воздуха опускалась до минус 30 градусов, абсолютно исключив возможность появления луж на гоночной дорожке.

Руководитель команды Андрей Севастьянов, в декабре дебютировавший в ледовых гонках, улучшил свой прошлый результат, завершив этап седьмым, и благодаря этому поднялся на десятую строчку общего зачета Кубка России. Но, по его словам, результат мог быть и лучше: «Просто в одном заезде не финишировал из-за того, что провисел на бруствере. Но другим вообще машины поломали, поэтому жаловаться не приходится. Просто нужно лучше стартовать - хорошие результаты показывают первые две машины, заехавшие в первый поворот. А остальные едут в белом облаке: края дороги белые, покрытие белое, и снежная пыль висит. Ничего не видно. Хорошо, что есть высокие флаги, которые хоть как-то обозначают внутренний радиус. Но все равно это все условно, потому что повороты проходятся в скольжении, причем на достаточно высокой скорости. Сама трасса сильно бодрее, чем в Тольятти, но при этом безопаснее: она ровная, и вместо «каменных» глыб по краям - мягкий снег. Правда, температура была такая, что бамперы при контакте все равно лопались - пластик просто замерз. А контактов было много: народ в такой пыли не стесняется поколачивать друг друга, и машины уже начинают приобретать «боевой» вид. Рад, что получается улучшать свой результат: выше скорость, качественнее борьба. В ходе гонки прогрессировал, ускорился даже по отношению к квалификации, но все же пока привыкаю к особенностям коротких заездов. Машина позволяла подъезжать к соперникам, получилось совершить несколько обгонов. Дополнительного позитива добавляет то, что вместе с Татьяной и Владимиром мы заняли третье командное место.»

Владимир Черевань выступил очень сильно и мог всерьез претендовать на призовое место, но при рассмотрении спорного инцидента в одном из заездов судьи приняли решение не в его пользу, что поставило под вопрос возможность борьбы за призовое место по итогам всего сезона. В итоге зачетные баллы Черевань заработал лишь в четырех попытках из шести. Сам Владимир остался не слишком доволен своим итоговым пятым местом: «Вельский этап для меня не сложился, хотя я эту трассу считаю домашней. Хочется поблагодарить хозяина и неустанного труженика Андрея Подоляна за отличную подготовку трека. На свободной тренировке и в квалификации все было отлично. Гонка для меня началась с седьмого заезда, и в первом же повороте при обгоне соперника произошел контакт, как это часто бывает в ледовых гонках. Судьи посчитали этот момент грубой ездой, заезд был остановлен, хотя все участники самостоятельно продолжили движение, и меня к перезаезду не допустили. Следующие гонки я завершал на первой и второй позициях, а пятый для меня заезд закончился в том же первом повороте, только в сугробе. Как я отмечал, контакты в ледовых гонках случаются довольно часто - это как в хоккее силовая борьба. Только судьи, в отличие от хоккея, каждый раз по-разному трактуют… В данном случае перезаезда не было. Оставшийся заезд завершил за явным преимуществом. И так получилось, что и без двух заездов занял пятое место, и наша команда стала третьей. В принципе неплохо, но результат мог быть выше.»

Татьяна Елисеева по итогам этапа показала десятый результат, что было во многом продиктовано конфигурацией её машины: «В эти выходные Кубок России по ледовым гонкам проходил на лучшей трассе сезона – в городе Вельске. Трасса здесь самая быстрая и очень широкая. Но навязать борьбу не получилось, потому что там где все едут на четвертой или пятой передаче, я еду на второй - у меня стоит стандартная коробка. И у такой длинной трансмиссии нет нужной гоночной динамики, поэтому я проиграла все старты. А если ты проиграл старт, то дальше шансов нет, ведь лед – это снежная пыль, в пыли ничего не видно, и максимальную скорость показать не удается.»