Экипажи «КАМАЗ-мастер» на втором этапе «Дакара» подряд заняли первые три места

Экипажи команды «КАМАЗ-мастер» заняли три первых места на восьмом этапе ралли-марафона «Дакар».
Победителем этапа стал Антон Шибалов, преодолевший спецучасток, протяженностью 453 км, за 3 часа 19 минут 40 секунд. Второе место занял экипаж под управлением Александра Каргинова (+2 минуты 19 секунд), замкнул тройку Дмитрий Сотников (+2.28).
В зачете грузовиков лидерство сохранил экипаж Сотникова, следом расположились Шибалов (+43.28) и Айрат Мардеев (+1 час 13 минут 15 секунд).
Добавим, что ралли «Дакар» завершится 15 января.
источник: «Советский спорт»