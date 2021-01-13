Карякин выиграл десятый этап «Дакара» в зачете багги

Российский гонщик Сергей Карякин, выступающий за команду Can-Am, выиграл десятый этап ралли-марафона «Дакар» в зачете багге.
Дистанцию в 342 км между аравийскими городами Неом и Аль-Ула Сергей преодолел на своем мотовездеходе за 3 часа 31 минуту и 17 секунд. Финишировавший вторым американец Остин Джонс проиграл Карякуину 29 секунд, а показавший третий результат поляк Марек Гочаль – 1 минуту и 10 секунд.
В общем зачете багги лидирует чилиец Франсиско Лопес Контардо (45 часов 39 минут и 18 секунд). Второе место занимает Джонс (+10:13), третье – поляк Арон Домжала (+42:41).
Карякин находится на 17-й строчке с отставанием +10:15:18.
источник: «Советский спорт»