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13 января 18:48
автор: Виктор Шарафудинов

Карякин выиграл десятый этап «Дакара» в зачете багги

В общем зачете лидирует чилиец Лопес Контрадо.

Российский гонщик Сергей Карякин, выступающий за команду Can-Am, выиграл десятый этап ралли-марафона «Дакар» в зачете багге.

Дистанцию в 342 км между аравийскими городами Неом и Аль-Ула Сергей преодолел на своем мотовездеходе за 3 часа 31 минуту и 17 секунд. Финишировавший вторым американец Остин Джонс проиграл Карякуину 29 секунд, а показавший третий результат поляк Марек Гочаль – 1 минуту и 10 секунд.

В общем зачете багги лидирует чилиец Франсиско Лопес Контардо (45 часов 39 минут и 18 секунд). Второе место занимает Джонс (+10:13), третье – поляк Арон Домжала (+42:41).

Карякин находится на 17-й строчке с отставанием +10:15:18.

источник: «Советский спорт»
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