Шибалов выиграл предпоследний этап «Дакара» в зачете грузовиков

В Саудовской Аравии завершился предпоследний 11-й этап ралли-марафона «Дакар».

В зачете грузовиков первым дистанцию в 464 км между городами Аль-Ула и Янбу-эль-Бахр преодолел экипаж российского гонщика команды «КАМАЗ-мастер» Антона Шибалова за 4 часа 46 минут и 38 секунд.

Второе место занял другой россиянин из «КАМАЗ-мастер» Айрат Мардеев, уступив Шибалову 4 минуту и 13 секунд.

Третьим стал белорус Алексей Вишневский из МАЗа (+4:53), а четвертым и пятым фишинировали два других российских экипажа КАМАЗа. Андрей Каргинов, уступил Шибалову 6 минут и 13 секунд, а Дмитрий Сотников – 7 минут и 24 секунды.

В общем зачете по-прежнему лидирует Сотников, опережая Шибалова на 39 минут и 59 секунд. Третье место занимает Мардеев (+1:11:30).