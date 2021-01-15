Мотогонщик Шерпен умер от травм, полученных на седьмом этапе «Дакара»

Французский мотогонщик Пьер Шерпен скончался в результате травм, полученных на седьмом этапе ралли-марафона «Дакар», сообщает пресс-служба команды Heros des Belles-Motos.

10 января спортсмен получил тяжелую травмы головы в результате падения. Шерпена доставили в больницу, где он был введен в состоянии искусственной комы. Спасти жизнь спортсмена врачам не удалось.

52-летний Шерпен участвовал в «Дакаре» в четвертый раз. Он стал 31-м гонщиком, погибшим в результате травм, полученных на ралли-марафоне.