«КАМАЗ-Мастер» снова выиграл «Дакар»

Победу отпраздновал экипаж под управлением Дмитрия Сотникова, второе и третье место — у Антона Шибалова и Айрата Мардеева. Эта гонка стала для команды юбилейной — «КАМАЗ-Мастер» принимал участие в Дакаре в 30-й раз.

Напомним, что марафон «Дакар-2021» стартовал 3 января с побережья Красного моря в Джидде. Это была 43-я по счету гонка в истории, а на территории Саудовской Аравии она проходила во второй раз. Общая протяженность маршрута составила почти 7800 км, а боевая дистанция — 4800 км.

Команда «КАМАЗ-Мастер» выставила на гонку 4 спортивных грузовика КАМАЗ-43509. Россию в грузовом зачете международного соревнования представляли экипажи чемпиона «Дакара-2020» Андрея Каргинова, победителя ралли «Шелковый путь-2019» Антона Шибалова, а также экипажи Айрата Мардеева и Дмитрия Сотникова.