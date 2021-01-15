КАМАЗ Шибалова зацепил вертолет во время заключительного этапа «Дакара» (видео)

Во время заключительного 12-го этапа ралли-марафона «Дакар» в Саудовской Аравии грузовик команды «КАМАЗ-Мастер» под управлением Антона Шибалова зацепил пролетающий над ним вертолет организаторов соревнований.
Летательный аппарат опустился слишком низко, и когда грузовик подбросил вверх на кочке, вертолет своей лыжей зацепил воздухозаборник КАМАЗа Шибалова.
#DakarRally2021 #DakarInSaudi #dakar #Dakar #kamaz #داكار2021 #داكار_السعودية2021 helicopter crashed the roof of the kamaz today 😯😯😯 pic.twitter.com/rG2p1EcpIl— Muaath ⛰ (@Muaath___) January 15, 2021
К счастью, никто не пострадал, поскольку пилот вертолета смог сохранить управление.