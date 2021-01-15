КАМАЗ Шибалова зацепил вертолет во время заключительного этапа «Дакара» (видео)

ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболБиатлонФормула 1Итоги года>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра
НХЛ - регулярный чемпионат окончен Виннипег Джетс 4 Калгари Флэймз 3
НХЛ - регулярный чемпионат окончен Нэшвилл Предаторз 3 Коламбус Блю Джекетс 1
НХЛ - регулярный чемпионат окончен Аризона Койотс 3 Сан-Хосе Шаркс 4
НХЛ - регулярный чемпионат окончен Эдмонтон Ойлерз 5 Ванкувер Кэнакс 2
НБА - регулярный чемпионат окончен Портленд Трэйл Блэйзерс 87 Индиана Пэйсерс 111
НХЛ - регулярный чемпионат окончен Вегас Голден Найтс 5 Анахайм Дакс 2
НХЛ - регулярный чемпионат окончен Лос-Анджелес Кингз 3 Миннесота Уайлд 4
НБА - регулярный чемпионат окончен Денвер Наггетс 114 Голден Стэйт Уорриорз 104
КХЛ - регулярный чемпионат 19:00 Ак Барс 0 Авангард 0 1.9 4.3 3.4
КХЛ - регулярный чемпионат 19:00 Северсталь 0 Динамо Р 0 1.46 5.4 5.5
КХЛ - регулярный чемпионат 19:10 Динамо Мн 0 Автомобилист 0
КХЛ - регулярный чемпионат 19:30 Спартак 0 Йокерит 0
КХЛ - регулярный чемпионат 19:30 Динамо М 0 Торпедо 0
Германия - Бундеслига 21:00 Хемниц 99 0 Баскетс Бонн 0
Германия - Бундеслига 22:30 Унион 0 Байер 0
Италия - Серия А 22:45 Лацио 0 Рома 0 2.85 3.5 2.48
Франция - Лига 1 23:00 Монпелье 0 Монако 0 3.5 3.5 2.15
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Филадельфия Флайерз 0 Питтсбург Пингвинз 0 2.38 4.1 2.6
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Тампа-Бэй Лайтнинг 0 Чикаго Блэкхоукс 0
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Оттава Сенаторз 0 Торонто Мэйпл Лифс 0
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Баффало Сэйбрз 0 Вашингтон Кэпиталз 0
НБА - регулярный чемпионат 03:30 Кливленд Кавальерс 0 Нью-Йорк Никс 0 2.1 1.69
НБА - регулярный чемпионат 03:30 Милуоки Бакс 0 Даллас Маверикс 0 1.43 2.9
Бразилия - Серия А 03:30 Палмейрас 0 Гремио 0
НБА - регулярный чемпионат 03:30 Бостон Селтикс 0 Орландо Мэджик 0 1.61 2.25
НБА - регулярный чемпионат 04:00 Оклахома-Сити Тандер 0 Чикаго Буллз 0 1.87 1.87
НБА - регулярный чемпионат 04:00 Миннесота Тимбервулвз 0 Мемфис Гриззлиз 0
15 января 16:29
автор: Виктор Шарафудинов

КАМАЗ Шибалова зацепил вертолет во время заключительного этапа «Дакара» (видео)

Экипажи российской команды заняли все призовые места в зачете грузовиков а.

Во время заключительного 12-го этапа ралли-марафона «Дакар» в Саудовской Аравии грузовик команды «КАМАЗ-Мастер» под управлением Антона Шибалова зацепил пролетающий над ним вертолет организаторов соревнований.

Летательный аппарат опустился слишком низко, и когда грузовик подбросил вверх на кочке, вертолет своей лыжей зацепил воздухозаборник КАМАЗа Шибалова.

К счастью, никто не пострадал, поскольку пилот вертолета смог сохранить управление.

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
"Локомотив" в Ярославле выиграл у ЦСКАПредставлен логотип Кубка Гагарина сезона 2020/21Hyundai показала тизер электрокроссовера Ioniq 5Секс-символ мирового биатлона вернулась на подиум Кубка мираФото Алины Кабаевой в бикини "взорвало" соцсети«Голый клининг» набирает популярность
«Лацио» против «Ромы», ЦСКА против «Барселоны»… Топ-5 событий 15 января 2021 года
«Плеймейкер» представляет события из мира спорта, которые вызовут интерес у болельщиков в предстоящие сутки.
Мастер-класс от НХЛ: пока в России обсуждали Плющенко и англицизмы, Америка слепила из Капризова суперзвезду
Умению НХЛ раскручивать спортсменов можно только позавидовать – новичок "Миннесоты" Кирилл Капризов за один день превратился за океаном в главного ньюсмейкера, в то время как у себя на родине несколько месяцев выслушивал потоки негатива в свой адрес.
Фейковая девушка Роналду отлично управляется с футбольным клубом. Ставка на красоту#4
Модель Даниэлла Чавес вот уже полгода владеет командой "Ранкагуа Сур", выступающей в четвертом дивизионе чемпионата Чили.
«Катюша» – это война. «Калинка» вместо гимна России – куда более подходящий вариант
Знаменитая песня «Катюша» может заменить российский гимн на чемпионатах мира и Олимпиадах, на которых наши спортсмены выступят в нейтральном статусе. Но почему именно она?
Алексей Бадюков: У Романова в «Монреале» отличное будущее. У Капризова в «Миннесоте» – тоже
Хоккейный эксперт Алексей Бадюков прокомментировал «Плеймейкеру» уверенный дебют в НХЛ защитника "Монреаль Канадиенс" Александра Романова.
В нашем спорте – новый Царь. Романов уже оправдывает фамилию
Новичок «Монреаль Канадиенс» защитник Александр Романов удостоился хороших оценок после первого матча в НХЛ.
Как бы Озил и «Арсенал» не доигрались в своем блефе. Обзор трансферов-2021
"Плеймейкер" рассказывает о готовящихся и совершенных сделках в европейских топ-чемпионатах во время зимнего трансферного окна, которое будет открыто до конца января.
Дебютант Романов затмил Малкина, Сергачев и Барбашев тоже набрали по очку. НХЛ-2021 стартовала (видео)
В первый день регулярного сезона НХЛ-2021 россияне не забивали, но отметились в протоколах матчей полезными действиями.
Железняков и Плющенко наговорили на дисквалификацию. «На грани фола»#2
"Плеймейкер" представляет недельный обзор неосторожных и порой неприемлемых высказываний и поступков представителей российского спорта. Выпуск второй.
Овечкин не забьет 50 голов, а «Вашингтон» будет лучшим. Осторожный прогноз на НХЛ-2021
За несколько часов до старта регулярного чемпионата НХЛ "Плеймейкер" поинтересовался ожиданиями букмекеров от захватывающего заокеанского сезона.

Футбол. «Манчестер Юнайтед» vs «Бернли». «Атлетико» vs «Севилья». Хоккей. ЦСКА vs «Динамо» Рига.

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика