B-Tuning - снова третьи среди команд на этапе в Чебоксарах  

Прежде всего, произошли изменения в составе пилотов: вместо Владимира Череваня к коллективу примкнул Евгений Аксаков. Погода также решила вмешаться в ход соревнований, и из-за резкого потепления конфигурация трека была пересмотрена прямо по ходу уикенда. В каком-то смысле это сыграло на руку дебютантам сезона - всем участникам этапа пришлось учить новую трассу практически с нуля. В довершение всего, два пилота B-Tuning в ходе воскресных заездов отметились «крышами», но сумели продолжить борьбу и второй раз подряд заработать третье командное место.

Руководитель команды Андрей Севастьянов, для которого ледовые гонки пока еще остаются новой дисциплиной, продолжает разгоняться и набирать опыт. «В этот раз из-за оттепели снег был «тяжелым», липким, и машины затягивало в брустверы. Сегодня многие попались в эти ловушки», - поделился он после гонки. «После появления воды на дорожке организаторы изменили один из медленных поворотов, так что трасса на тренировках и в гонках была не одинаковой. Надо сказать, что ситуация после этого стала лучше. Необычно, что очень короткий круг - чуть больше 40 секунд. Поэтому и гонки были короткими. Мне удалось несколько раз хорошо взять старт, оказывался в лидирующей группе, но не всегда получалось удержать высокий темп - отдал несколько позиций из-за отсутствия должного опыта. Соперники довольно агрессивно атакуют, а для меня это пока непривычно. Видимо, придется меньше жалеть автомобиль и быть менее уступчивым, жестче закрывать траекторию кузовом машины. Но, тем не менее, два заезда закончил на второй позиции. Видимость в этот раз была отличная, трасса просматривалась хорошо, конфигурация понятна, машина, как и на предыдущих этапах, работала отлично. Рад отметить бойцовские качества Евгения Аксакова: после переворота механики быстро восстановили его автомобиль, он проехал все заезды, занял призовое место и претендует на призы по итогам сезона.»

«Этап был сложный», - рассказал Евгений Аксаков, несмотря на все свои приключения завершивший день на третьем месте. «После квалификации пришлось заменить коробку - вылетала третья передача. Потом в гонке случился переворот с «ушами», когда задел бровку слева. Но дальше все пошло как по маслу, и гонка получилась очень интересной. Думал, что все поедем по колее, растянемся, но не тут-то было! Я насчитал четверо «ушей» и много хороших обгонов. Спасибо организаторам, встречаемся в Казани!»

Татьяна Елисеева нашла общий язык с новой для себя Kia Rio, но после переворота в одном из заездов перешла на чуть более осторожную тактику. Тем не менее, от этапа в Чебоксарах у нее остались хорошие впечатления. «Круто, когда гонки проходят в центре города, а не как обычно на отшибе. Зрители, ресторан, журналисты, центральное и местное телевидение, пресса - давно не было такого праздника на гонках. Мы подготовились основательно. Поставили спортивную коробку, работали над стартами, прохождением поворотов. Я поехала быстро и смело. Ехала в числе лидеров, набирала очки. Но в одном из поворотов задела внутренний бруствер и перевернулась на крышу. Механики очень быстро восстановили машину, но теперь она была без лобового стекла. Андрей Севастьянов одолжил свой закрытый шлем и спас всю мою гонку. Конечно, после переворота я поехала немного осторожнее и заработала чуть меньше очков в зачет Кубка России, чем была способна.»

Пару дней коллектив B-Tuning проведет в Чебоксарах, а затем отправится прямиком на четвертый этап Кубка России в Усады (Республика Татарстан), где уже в ближайшую среду начнет первые тренировки.