B-Tuning - снова третьи среди команд на этапе в Чебоксарах  

ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболБиатлонФормула 1Итоги года>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра
Еврокубок 20:45 Метрополитан 92 0 Доломити Энергия 0
Еврокубок 20:45 Метрополитан 92 0 Доломити Энергия 0
Англия - Премьер-лига 21:00 Кристал Пэлас 0 Вест Хэм Юнайтед 0 3.5 3.5 2.22 2.85 4.1 2.1
Кубок Испании 21:00 Вальядолид 0 Леванте 0 3 3.7 2.25
Англия - Премьер-лига 21:00 Ньюкасл Юнайтед 0 Лидс Юнайтед 0 4.1 3.9 1.9
Англия - Чемпионшип 22:00 Бристоль Сити 0 Хаддерсфилд Таун 0 2.4 3.2 3.3
Англия - Чемпионшип 22:00 Миллуолл 0 Уотфорд 0 3.6 3.1 2.3
Кубок Англии 22:00 Борнмут 0 Кроули Таун 0
Еврокубок 22:30 Виртус Болонья 0 Будучность 0 1.13 6
Еврокубок 22:30 Виртус Болонья 0 Будучность 0 1.13 6
Еврокубок 22:45 Ховентуд 0 Монако 0 1.7 2.15
Еврокубок 22:45 Ховентуд 0 Монако 0 1.7 2.15
Кубок Италии 22:45 Интер М 0 Милан 0 1.8 4 4.5
Кубок Испании 23:00 Бетис 0 Реал Сосьедад 0 3.2 3.6 2.2
Кубок Испании 23:00 Жирона 0 Вильярреал 0 5.6 3.9 1.63
Кубок Испании 23:00 Жирона 0 Вильярреал 0 5.6 3.9 1.63
Англия - Премьер-лига 23:15 Саутгемптон 0 Арсенал 0 3.5 3.8 2.1
Англия - Премьер-лига 23:15 Вест Бромвич Альбион 0 Манчестер Сити 0 18 7.7 1.19
Бразилия - Серия А 02:00 Атлетико Минейро 0 Сантос 0 1.24 6.3 11.5
Бразилия - Серия А 02:00 Палмейрас 0 Васко да Гама 0 1.88 3.5 4.3
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Вашингтон Кэпиталз 0 Нью-Йорк Айлендерс 0
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Нью-Джерси Дэвилз 0 Филадельфия Флайерз 0
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Баффало Сэйбрз 0 Нью-Йорк Рейнджерс 0
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Коламбус Блю Джекетс 0 Флорида Пантерз 0
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Бостон Брюинз 0 Питтсбург Пингвинз 0
B-Tuning - снова третьи среди команд на этапе в Чебоксарах  
26 января 18:00

B-Tuning - снова третьи среди команд на этапе в Чебоксарах  

Третий этап Кубка России по ледовым гонкам, который состоялся 23-24 января на трассе «Волжский трек» в Чебоксарах, получился самым богатым на события для московской команды B-Tuning Pro Racing Team.

Прежде всего, произошли изменения в составе пилотов: вместо Владимира Череваня к коллективу примкнул Евгений Аксаков. Погода также решила вмешаться в ход соревнований, и из-за резкого потепления конфигурация трека была пересмотрена прямо по ходу уикенда. В каком-то смысле это сыграло на руку дебютантам сезона - всем участникам этапа пришлось учить новую трассу практически с нуля. В довершение всего, два пилота B-Tuning в ходе воскресных заездов отметились «крышами», но сумели продолжить борьбу и второй раз подряд заработать третье командное место.

Руководитель команды Андрей Севастьянов, для которого ледовые гонки пока еще остаются новой дисциплиной, продолжает разгоняться и набирать опыт. «В этот раз из-за оттепели снег был «тяжелым», липким, и машины затягивало в брустверы. Сегодня многие попались в эти ловушки», - поделился он после гонки. «После появления воды на дорожке организаторы изменили один из медленных поворотов, так что трасса на тренировках и в гонках была не одинаковой. Надо сказать, что ситуация после этого стала лучше. Необычно, что очень короткий круг - чуть больше 40 секунд. Поэтому и гонки были короткими. Мне удалось несколько раз хорошо взять старт, оказывался в лидирующей группе, но не всегда получалось удержать высокий темп - отдал несколько позиций из-за отсутствия должного опыта. Соперники довольно агрессивно атакуют, а для меня это пока непривычно. Видимо, придется меньше жалеть автомобиль и быть менее уступчивым, жестче закрывать траекторию кузовом машины. Но, тем не менее, два заезда закончил на второй позиции. Видимость в этот раз была отличная, трасса просматривалась хорошо, конфигурация понятна, машина, как и на предыдущих этапах, работала отлично. Рад отметить бойцовские качества Евгения Аксакова: после переворота механики быстро восстановили его автомобиль, он проехал все заезды, занял призовое место и претендует на призы по итогам сезона.»

«Этап был сложный», - рассказал Евгений Аксаков, несмотря на все свои приключения завершивший день на третьем месте. «После квалификации пришлось заменить коробку - вылетала третья передача. Потом в гонке случился переворот с «ушами», когда задел бровку слева. Но дальше все пошло как по маслу, и гонка получилась очень интересной. Думал, что все поедем по колее, растянемся, но не тут-то было! Я насчитал четверо «ушей» и много хороших обгонов. Спасибо организаторам, встречаемся в Казани!»

Татьяна Елисеева нашла общий язык с новой для себя Kia Rio, но после переворота в одном из заездов перешла на чуть более осторожную тактику. Тем не менее, от этапа в Чебоксарах у нее остались хорошие впечатления. «Круто, когда гонки проходят в центре города, а не как обычно на отшибе. Зрители, ресторан, журналисты, центральное и местное телевидение, пресса - давно не было такого праздника на гонках. Мы подготовились основательно. Поставили спортивную коробку, работали над стартами, прохождением поворотов. Я поехала быстро и смело. Ехала в числе лидеров, набирала очки. Но в одном из поворотов задела внутренний бруствер и перевернулась на крышу. Механики очень быстро восстановили машину, но теперь она была без лобового стекла. Андрей Севастьянов одолжил свой закрытый шлем и спас всю мою гонку. Конечно, после переворота я поехала немного осторожнее и заработала чуть меньше очков в зачет Кубка России, чем была способна.»

Пару дней коллектив B-Tuning проведет в Чебоксарах, а затем отправится прямиком на четвертый этап Кубка России в Усады (Республика Татарстан), где уже в ближайшую среду начнет первые тренировки.

Положение пилотов B-Tuning Pro Racing Team в Кубке России по ледовым гонкам

(после 3 этапа)

#50

Евгений Аксаков

2 место (235 очков)

#17

Владимир Черевань

7 место (107 очков)

#83

Андрей Севастьянов

9 место (91 очко)

#5

Татьяна Елисеева

13 место (51 очко)


Календарь сезона-2021 Кубка России по ледовым гонкам

1 этап

19-20 декабря 2020

Тольятти

2 этап

09-10 января

Вельск

3 этап

23-24 января

Чебоксары

4 этап

29-31 января

Усады

5 этап

27-28 февраля

Тольятти


Календарь сезона-2021 чемпионата России по зимним трековым гонкам

1 этап

06-07 февраля

Тольятти

2 этап

21-22 февраля

Раменское

Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Фигуристка Константинова будет тренироваться у Виктории БуцаевойНдомбеле повторил достижение Романа ПавлюченкоСтартовали предзаказы на новую модель LADA Niva Travel по цене от 747 тыс. рублейФото Алины Кабаевой в бикини "взорвало" соцсетиУкраинка с 15-м размером бюста показала все свои прелести«Голый клининг» набирает популярность
Долг «Барселоны» – за миллиард евро. Вот почему Месси уже учит французский
В условиях жесточайшего финансового кризиса каталонский клуб может продать свою главную звезду Лионеля Месси уже нынешней зимой.
«Тамбов», похоже, не увидит весну. Шансы доиграть сезон – 1 процент
РФС запретил тамбовскому клубу регистрировать новичков и обязал выплатить долги. Все идет к тому, что РПЛ-2020/21 будут доигрывать 15 из 16 участников.
Алиса Знарок – супруга Панарина, рассказавшая, как их обокрали в Мексике. Ставка на красоту#7
почему у нас нет новости про Гайча и Беневенто? Почему нет новости про уход Худякова из Тамбова?
Навальный хоккей. Как спортсмены реагируют на горячую тему с «берлинским пациентом»
Протесты, прошедшие в разных городах России, не остались незамеченными известными людьми российского спорта.
Победа над «Вест Бромом» на 80 процентов обеспечит «Ман Сити» титул АПЛ. Убойная статистика
В пяти европейских топ-лигах уже завершился либо вот-вот завершился первый круг. "Плеймейкер" на основе предыдущих пяти сезонов проверил, насколько результаты к экватору чемпионата предопределяют итоговые места команд.
Круче даже Головина. Символическая сборная европейской футбольной недели
"Плеймейкер" выбрал 11 лучших футболистов, наиболее ярко проявивших себя в Топ-5 европейских лиг за последние семь дней.
Денис Казанский – лучший спортивный журналист 2020 года. Итоги самых честных выборов
Комментатор "Матч ТВ" Денис Казанский стал первым в истории обладателем премии "Плеймейкер – 2020" по итогам опроса представителей СМИ, определивших лучшего спортивного журналиста минувшего года.
Забить «Ювентусу» и «Милану» – и не сдуться. Что ждет Кокорина в «Фиорентине»
«Плеймейкер» сравнил Александра Кокорина с другими российскими футболистами, выступающими или недавно выступавшими за рубежом, чтобы обрисовать возможные перспективы экс-спартаковца во Флоренции.
Большунову шьют дело. Как бы не дошло до новых антироссийских санкций
На лыжника Александра Большунова подали заявление в полицию за инцидент на финише воскресной эстафетной гонки.
Главный тренер в жизни Гарри Каспарова – новый герой проекта «Легенды спорта»
Выдающийся шахматный тренер Александр Никитин стал героем уникального проекта, объединившего 10 легенд отечественного спорта.

Футбол. Хабиб и Промес за «Спартак». Аггер задержан на митинге в Москве. «Тамбов» на грани закрытия.

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика