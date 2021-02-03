Грожан продолжит карьеру в «Индикаре», но в нынешнем году не будет выступать на овальных трассах

Autosport сообщает, что Ромен Грожан подписал контракт с командой «Дейл Койн», которая выступает в американской серии автогонок «Индикар».

В своем дебютном сезоне в США 34-летний гонщик, в активе которого участие в 180 Гран-при Формулы-1, примет участие в 13 из 17 этапов – во всех гонках на дорожных и уличных трассах. Ромен все соревнования на овальных треках, включая гонку «500 миль Индианаполиса».

«Я очень рад возможности выступать в США в серии «Индикар», – заявил Грожан. – У меня было несколько вариантов продолжения карьеры в этом сезоне и я сделал наиболее предпочтительный для себя выбор – в пользу «Индикара». Хотя на овалах я пока не готов себя попробовать.

В «Индикаре» возможности участников равны в гораздо большей степени по сравнению с теми условиями, в которых я привык выступать в Формуле-1. Так что будет здорово вновь получить возможность бороться за победы и подиумы».

За время карьеры в Ф1 Грожан десять раз поднимался на подиум.