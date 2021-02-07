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B-Tuning: Два соперника по РСКГ выступят вместе в трековой гонке
07 февраля 07:20

B-Tuning: Два соперника по РСКГ выступят вместе в трековой гонке

6-7 февраля тольяттинский автодром ТСТК Лада принимает у себя участников чемпионата России по зимним трековым гонкам. Этот этап должен был стать первым из двух, однако пару дней назад было объявлено об отмене гонки в подмосковном Раменском. Теперь призы по итогу всего сезона будут разыграны в рамках одного уикенда, и для всех спортсменов важность этой гонки возрастает многократно.

Среди соискателей титула - и команда B-Tuning Pro Racing Team, которая уже находится в Тольятти и ведет активную подготовку к предстоящему выступлению. В чемпионате России коллектив представят Андрей Севастьянов и его главный конкурент по классу Туринг-Лайт в СМП РСКГ, обладатель чемпионского титула в сезоне-2020 Владимир Шешенин. Место за рулем еще одного автомобиля займет Василий Владыкин.

Руководитель B-Tuning Андрей Севастьянов не скрывает того, что задача на этот уикенд - побороться за победу: “Сейчас я готовлюсь выступить в одной команде со своим основным соперником в “летних” гонках - Владимиром Шешениным. Именно он помогал мне наращивать мою скорость в течение всего зимнего сезона. Я очень благодарен ему за то, что от гонки к гонке он помогает мне улучшать позиции, фактически выращивая себе конкурента. Летом мы снова окажемся в разных командах и будем бороться друг с другом. Но сейчас мы выйдем на старт вместе, на одинаковых автомобилях. Владимир очень быстр, и я убежден, что он имеет очень высокие шансы на победу. Я пока еще постигаю азы управления автомобилем на ледовом покрытии, но с каждой гонкой набираю скорость и чувствую себя за рулем все более комфортно. Буду бороться за максимально возможный результат.”

Несмотря на кажущееся сходство, трековые гонки довольно сильно отличаются от ледовых. Прежде всего стоит отметить, что заезды будут проходить на овальном треке, где пилоты смогут развить более высокую скорость. Важно будет поддерживать постоянный темп, при этом значительную часть дистанции преодолевая в боковом скольжении, бок-о-бок с другими автомобилями. Обгонять конкурентов в трековых гонках сложнее, чем в ледовых. Различия кроются не только в технике прохождения трассы, но и в особенностях подготовки машин. “Мы провели тренировки, проверили состояние льда и попробовали новые шины, на которых будем принимать участие в соревнованиях”, - рассказывает Андрей Севастьянов. “Они отличаются от тех, на которых мы едем в ледовых гонках. Они меньшего диаметра, другого производителя, но что особенно важно - на них меньше шипов, поэтому ведут они себя совершенно иначе. Эти шины более скользкие, и управление автомобилем от этого становится менее предсказуемым. Зацеп будет более слабым, и для меня основная задача - хорошо стартовать. “Выкатить” машину, которая все время шлифует лед, непросто.”

Владимир Шешенин, за свою карьеру не единожды становившийся призером в зимних трековых гонках, в этот раз решительно настроен на победу: “Большое спасибо команде B-Tuning, которая решила помочь мне, когда я изъявил желание проехать этап чемпионата России по треку. Так как он проходит дома, в Тольятти, то представилась такая возможность: была машина, и они меня поддержали. Естественно, едем за чемпионским титулом, по крайней мере в личном зачете. Сейчас очень активно готовимся к соревнованиям. Будем надеяться, что удача будет на нашей стороне.”

Василий Владыкин, участник нынешнего сезона Кубка России по ледовым гонкам, как и Андрей Севастьянов, дебютирует в трековых гонках, но и он поборется за высокие позиции. Правда, только в личном зачете - в командный зачет чемпионата России идут результаты лишь двух пилотов каждого коллектива.

В субботу на треке ТСТК Лада состоятся очередные тренировки, а в воскресенье пилоты и команды вступят в борьбу за титул чемпиона России. Состав участников обещает быть очень сильным, поэтому времени на раскачку не будет. С первых же заездов - в бой!

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