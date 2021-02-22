Андрей Севастьянов примет участие в автоспортивном празднике в Москве  

Спортсмены из разных дисциплин (кросс, ралли-кросс, кольцевые гонки, дрифт), несколько классов автомобилей (багги, кузовные автомобили, в том числе классические), обширная развлекательная программа как для взрослых зрителей, так и для детей - все это позволит познакомиться с автомобильным спортом вблизи.

Профессиональная гоночная команда B-Tuning Pro Racing Team также не осталась в стороне от этого фестиваля. В категории 1600 (переднеприводные кузовные автомобили с двигателями до 1,6 литра) в заездах примет участие руководитель коллектива Андрей Севастьянов. Участник Российской серии кольцевых гонок (СМП РСКГ), чемпионата России по зимним трековым гонкам и Кубка России по ледовым гонкам, чемпион России по ралли 1995 и 1996 годов выведет на снежную дорожку ипподрома машину под своим “фирменным” номером 83 - ту самую, на которой всего через несколько дней после фестиваля он будет бороться в финале Кубка России в Тольятти.

Андрей Севастьянов считает, что фестиваль на Центральном московском ипподроме будет действительно интересным: “Прежде всего, в отличие от остальных зимних гонок, в которых мы выступали в этом сезоне, покрытие трассы будет не ледовым - мы поедем по утрамбованному снегу. Соответственно, другими будут и шины: они гораздо ближе к дорожной зимней резине - шип короче, зацепа поменьше, поэтому и борьбы в заездах может оказаться больше. Уверен, что зрителям это понравится. Погода обещает быть морозной, снега за последние дни выпало много, так что по краям трассы появились высокие и довольно мягкие брустверы, контакты с которыми не будут приводить к поломкам техники. Мы уже провели два тренировочных выезда, попробовали покрытие, познакомились с шиной и смотрим вперед с оптимизмом. К гонке уже готовы.

Сама гоночная программа представляет собой смесь кроссовой и трековой дисциплин. По итогам квалификационных заездов участники выстроятся на старте в шахматном порядке и проведут по два заезда на овале ипподрома в каждой категории.

Для гостей фестиваля команда B-Tuning приготовила собственные конкурсы и активности, а также главный сюрприз - возможность проехать по трассе на гоночном такси. Специально для этого на ипподром привезут Subaru Impreza WRX STi и раллийный Volkswagen Polo, а управлять ими будут опытные гонщики - чемпион России по ралли 2002 года, тренер команды Антон Захаров и пилот СМП РСКГ Егор Киряков.