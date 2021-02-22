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Андрей Севастьянов примет участие в автоспортивном празднике в Москве  
22 февраля 14:23

Андрей Севастьянов примет участие в автоспортивном празднике в Москве  

В День защитника Отечества, 23 февраля, на Центральном московском ипподроме состоится большой автоспортивный праздник - Кросс-ипподром, который стоит особняком среди всех зимних гоночных мероприятий.

Спортсмены из разных дисциплин (кросс, ралли-кросс, кольцевые гонки, дрифт), несколько классов автомобилей (багги, кузовные автомобили, в том числе классические), обширная развлекательная программа как для взрослых зрителей, так и для детей - все это позволит познакомиться с автомобильным спортом вблизи.

Профессиональная гоночная команда B-Tuning Pro Racing Team также не осталась в стороне от этого фестиваля. В категории 1600 (переднеприводные кузовные автомобили с двигателями до 1,6 литра) в заездах примет участие руководитель коллектива Андрей Севастьянов. Участник Российской серии кольцевых гонок (СМП РСКГ), чемпионата России по зимним трековым гонкам и Кубка России по ледовым гонкам, чемпион России по ралли 1995 и 1996 годов выведет на снежную дорожку ипподрома машину под своим “фирменным” номером 83 - ту самую, на которой всего через несколько дней после фестиваля он будет бороться в финале Кубка России в Тольятти.

Андрей Севастьянов считает, что фестиваль на Центральном московском ипподроме будет действительно интересным: “Прежде всего, в отличие от остальных зимних гонок, в которых мы выступали в этом сезоне, покрытие трассы будет не ледовым - мы поедем по утрамбованному снегу. Соответственно, другими будут и шины: они гораздо ближе к дорожной зимней резине - шип короче, зацепа поменьше, поэтому и борьбы в заездах может оказаться больше. Уверен, что зрителям это понравится. Погода обещает быть морозной, снега за последние дни выпало много, так что по краям трассы появились высокие и довольно мягкие брустверы, контакты с которыми не будут приводить к поломкам техники. Мы уже провели два тренировочных выезда, попробовали покрытие, познакомились с шиной и смотрим вперед с оптимизмом. К гонке уже готовы.

Сама гоночная программа представляет собой смесь кроссовой и трековой дисциплин. По итогам квалификационных заездов участники выстроятся на старте в шахматном порядке и проведут по два заезда на овале ипподрома в каждой категории.

Для гостей фестиваля команда B-Tuning приготовила собственные конкурсы и активности, а также главный сюрприз - возможность проехать по трассе на гоночном такси. Специально для этого на ипподром привезут Subaru Impreza WRX STi и раллийный Volkswagen Polo, а управлять ими будут опытные гонщики - чемпион России по ралли 2002 года, тренер команды Антон Захаров и пилот СМП РСКГ Егор Киряков.

“Думаю, что зрителей придет немало: праздничный день, самый центр страны - ближе к Кремлю просто некуда. А найти нашу команду на месте будет легко - специально для этого мы приготовили еще одного, большого Андрея Севастьянова, ростом под три метра, которого будет видно издалека. Около своей палатки мы с удовольствием познакомим всех желающих со своей спортивной техникой, прокатим на гоночных такси. Так что приходите всей семьей, интересно будет всем.”

Начало фестиваля Кросс-ипподром - в 11:00 23 февраля. Место встречи - Центральный московский ипподром.

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