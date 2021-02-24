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Андрей Севастьянов первым финишировал на московском ипподроме
24 февраля 14:00

Андрей Севастьянов первым финишировал на московском ипподроме

Автомобильный фестиваль «Кросс-ипподром», прошедший на Центральном московском ипподроме 23 февраля, завершился убедительной победой Андрея Севастьянова.

Руководитель команды B-Tuning Pro Racing Team, который проводит свой первый сезон в зимних гонках, стал быстрейшим в квалификации, установив лучшее время не только в классе 1600, но и среди всех участников соревнования, а затем выиграл и оба гоночных заезда, удерживая лидерство от старта до финиша.

«Мы не зря проводили тренировки: сегодня в квалификации мне удалось еще на 0,7 секунды превзойти собственное время недельной давности, когда мы приезжали сюда на тесты» - радовался Андрей Севастьянов после финиша. «Мы установили своего рода рекорд - лучшее время дня среди всех классов. Нам удалось выиграть квалификацию и в обоих заездах финишировать впереди. Победитель квалификации первым выбирает себе место на стартовой решетке, и я оба раза предпочел позицию в центре гоночной дорожки. В итоге это оказалось правильным решением: до первого поворота я доезжал лидером, а дальше проводил гонку со стабильным временем и в чистом воздухе. Никакой снежной пыли, никакого уворачивания от других машин - все это было у меня за спиной. Особенно приятно, что в этих соревнованиях я боролся со своим другом и соперником на трассе, многоопытным Владимиром Череванем, на которого я ориентируюсь и благодаря которому несколько лет назад я впервые попробовал себя в трековых гонках. Сегодня удалось лучше взять старт, а значит его рекомендации и проведенные до этого гонки и тренировки были не напрасны. Отличный результат, прекрасная погода, прекрасное настроение!»

Формат соревнований несколько отличался от обычных трековых гонок: важное значение имело квалификационное время, потому что на старте машины расставлялись в несколько рядов, а не в одну линию, а результат дня формировался по итогам всего двух заездов, а не шести. Кроме того, гонки проводились по укатанному снегу и на шинах с более коротким шипом, и к этому тоже нужно было приноровиться.

«Покрытие было комфортное, и при таком минусе - довольно плотное, а тот снег, который спортсмены разбрасывали во время заездов, в перерывах счищали. На прямой, конечно, машину немного таскало влево-вправо, но в гоночном темпе жаловаться на это было просто некогда. Мне сильно помогло то, что я приезжал сюда на тренировки и понимал, как дорожка будет меняться от первого заезда к последующим. Сегодня все происходило точно так же, и когда к концу дня внутреннюю часть сильно «подполировали», я был к этому готов.»

Фестиваль «Кросс-ипподром» посетило большое количество зрителей, которые, несмотря на двадцатиградусный мороз, собрались на трибунах и в паддоке, чтобы понаблюдать за гонками и поучаствовать в развлекательной программе.

«Праздник автомобильного спорта однозначно состоялся», - считает Андрей Севастьянов. «Даже низкая температура не испугала любителей гонок. А мы, в свою очередь, постарались сделать их пребывание на мероприятии еще более интересным. В рамках активностей, которые мы устроили совместно с нашими партнерами, болельщики и гости соревнований смогли получить памятные призы и подарки. Две наших машины работали гоночным такси под управлением Егора Кирякова, Антона и Кирилла Захаровых. Ну и, само собой, я постарался максимально выложиться на трассе, чтобы продемонстрировать красивую и чистую борьбу. Наш победный результат вселяет уверенность в том, что мы двигаемся в нужном направлении. На следующий год будем готовиться к еще большему количеству соревнований и борьбе за призовые места.»

Уже через пару дней, 27-28 февраля, пилоты команды B-Tuning сразятся за призы на финальном этапе Кубка России по ледовым гонкам, который состоится на автодроме ТСТК Лада в Тольятти и завершит программу зимних соревнований для коллектива на этот год.

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