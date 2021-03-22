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22 марта 18:12
автор: Александр Поволоцкий

Санкции CAS в отношении российских гонщиков будут действовать на шести мировых первенствах

Международная автомобильная федерация пыталась распространить ограничения на все значимые события.

Российская автомобильная федерация получила окончательные разъяснения FIA относительно применения решений Спортивного арбитражного суда. РАФ добилась ее пересмотра, сообщается на сайте организации.

Международная автомобильная федерация хотела распространить санкции в отношении российских спортсменов на большинство соревнований, в том числе на Кубок мира по ралли-рейдам, Интерконтинентальный кубок по дрифту и другим. Гонщикам запрещалось использование государственной символики, также они должны были выступать в нейтральном статусе.

После пересмотра решения ФИА стало известно, что ограничения будут действовать лишь на следующих мировых первенствах: «Формуле-1», «Формуле-Е», картингу, ралли, гонкам на выносливость и ралли-кроссу.

Напомним, что в предстоящем сезоне в «Ф-1» одним из пилотов болида «Хаас» будет россиянин Никита Мазепин.

источник: Российская автомобильная федерация (РАФ)
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