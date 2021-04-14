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14 апреля 20:39
автор: Александр Поволоцкий

«Формула-1» не планирует сокращать формат гоночного уик-энда

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон уверен, что в ходе двухдневного формата автомобили меньше загрязняют воздух.

Руководство «Формулы-1» не планирует сокращать гоночный уик-энда до двух дней.

«Все организаторы хотят, чтобы был полноценный уик-энд. Чтобы болельщики могли получить стопроцентный опыт присутствия на Формуле-1. Нужно уважать это», — приводит пресс-служба серии слова главы организации Стефано Доменикали.

Отметим, что двухдневный формат уик-энда был опробован в 2020 году на этапе в Имоле.

По версии организаторов этапов, они имеют возможность получить больше прибыли от продажи билетов а рамках трехдневного уик-энда.

источник: Формула-1
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