«Формула-1» не планирует сокращать формат гоночного уик-энда

Руководство «Формулы-1» не планирует сокращать гоночный уик-энда до двух дней.

«Все организаторы хотят, чтобы был полноценный уик-энд. Чтобы болельщики могли получить стопроцентный опыт присутствия на Формуле-1. Нужно уважать это», — приводит пресс-служба серии слова главы организации Стефано Доменикали.

Отметим, что двухдневный формат уик-энда был опробован в 2020 году на этапе в Имоле.

По версии организаторов этапов, они имеют возможность получить больше прибыли от продажи билетов а рамках трехдневного уик-энда.