Мазепин - о свободных заездах на этапе в Имоле: Я допустил ошибку, но обе практики были позитивными

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин прокомментировал свои результаты практик Гран-при Эмилии-Романьи, которые прошли 16 апреля в Имоле.

«Сегодня я многое узнал о машине. У меня было хорошее время в первой практике, это была неплохая симуляция квалификации. После этого я допустил ошибку, которую нельзя было уже исправить. В целом первая и затем вторая практики были позитивными», — приводит слова пилота пресс-служба «Хааса».

Добавим, что в конце первой практики Мазепин повредил болид, когда машину развернуло он не сумел избежать столкновения с отбойником.

Во втором свободном заезде россиянин стал 20-м.