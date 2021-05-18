Сергей Сироткин: Хочу вернуться в «Феррари» в следующем году

Российский пилот SMP Racing Сергей Сироткин заявил, что планирует вернуться в гонки в следующем сезоне.

«Мои планы - вернуться в спорт со следующего года, это приоритет. Куда хотел бы вернуться? В «Феррари», - приводит слова гонщика ТАСС.

Напомним, что в прошлом сезоне Сироткин выступал в гонках на выносливость GT World Challenge Europe Endurance Cup в составе команды SMP Racing на автомобиле Ferrari.

Ранее россиянин был членом команды «Уильямс» в Формуле-1. Сироткин заработал одно очко, заняв десятое место в гонке Гран-при Италии.