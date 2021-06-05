Випс выиграл вторую спринтерскую гонку Формулы-2, Шварцман – пятый

Эстонский пилот команды «Хайтек» Юри Випс выиграл вторую спринтерскую гонку этапа Формулы-2 в Баку.
Давид Бекман из «Хароуз» стал вторым, уступив победителю 3,2 секунды. Джехан Дарувала («Карлин») финишировал с третьим результатом (+3,8).
Российский пилот «Премы» Роберт Шварцман, выигравший первую гонку в Азербайджане, занял пятое место (+5,0).
Добавим, что лидер общего зачета Чжоу Гуаньюй (»УНИ-Виртуози») сошел уже на первом круге. Он досрочно завершил борьбу после столкновения с Дэниелом Тиктумом.
Формула-2
Этап второй. Баку (Азербайджан)
Вторая гонка
Топ-10