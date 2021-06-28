В Выборге пройдет Первый Международный мотофестиваль Baltic Rally

Это яркое событие в одном из красивейших старинных городов страны несомненно привлечет к себе внимание большого количества российских и иностранных участников и заложит фундамент в развитие мотоциклетного туризма Ленинградской области.

Мотоциклисты - это самая активная и увлеченная часть туристов, и в то же время деловая, состоятельная аудитория. Одновременно Baltic Rally - это международный форум встречи людей со всего мира.Значимыми аргументами в пользу выбора Выборга для проведения Первого BALTIC RALLY стали - известность в качестве уникального средневекового города в России и зарубежом, богатое культурно-историческое наследие и транспортная доступность, близость Скандинавских и Прибалтийских стран.

BALTIC RALLY откроет красоту Ленинградской области для мотоциклистов со всего мира в рамках межрегионального туристского проекта Серебряное ожерелье России, проходящего по древним российским регионам и населенным пунктам, в которых сохранились уникальные памятники истории и культуры северо-запада России.

Благодаря поддержке Ралли со стороны мотоклуба ленинградской области ДОМ, его президента Рамиса Дебердеева, высокому уровню профессионализма и большому опыту команды организаторов, фестиваль обещает быть грандиозным и очень насыщенным.

Так, фестиваль «St.Petersburg Harley® Days», который команда BALTIC RALLY проводила на протяжении 8 лет (2011-2018 г.), собирал 90 000 человек из 35 стран и