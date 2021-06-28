В Выборге пройдет Первый Международный мотофестиваль Baltic Rally

Это яркое событие в одном из красивейших старинных городов страны несомненно привлечет к себе внимание большого количества российских и иностранных участников и заложит фундамент в развитие мотоциклетного туризма Ленинградской области.
Мотоциклисты - это самая активная и увлеченная часть туристов, и в то же время деловая, состоятельная аудитория. Одновременно Baltic Rally - это международный форум встречи людей со всего мира.Значимыми аргументами в пользу выбора Выборга для проведения Первого BALTIC RALLY стали - известность в качестве уникального средневекового города в России и зарубежом, богатое культурно-историческое наследие и транспортная доступность, близость Скандинавских и Прибалтийских стран.
BALTIC RALLY откроет красоту Ленинградской области для мотоциклистов со всего мира в рамках межрегионального туристского проекта Серебряное ожерелье России, проходящего по древним российским регионам и населенным пунктам, в которых сохранились уникальные памятники истории и культуры северо-запада России.
Благодаря поддержке Ралли со стороны мотоклуба ленинградской области ДОМ, его президента Рамиса Дебердеева, высокому уровню профессионализма и большому опыту команды организаторов, фестиваль обещает быть грандиозным и очень насыщенным.
Так, фестиваль «St.Petersburg Harley® Days», который команда BALTIC RALLY проводила на протяжении 8 лет (2011-2018 г.), собирал 90 000 человек из 35 стран и
был оценён мотоциклистами одним из лучшим Фестивалем Европы, Министерством Культуры РФ в 2018 году был признан Национальным Событием года, а Торжественный Мотопарад руководством Harley-Davidson отмечен лучшим Парадом в мире!
Программа Ралли включает в себя более 40 активностей, в том числе: Stunt Riding Show (трюковая езда) на Мотодроме, оригинальная зона авторских мотоциклов Custom Bike Show, транспортных средств Crazy wheels Show, Конкурс мотошлемов, Конкурс TATOO, Соревнования на скоростном стенде Drag Racing, Силовое шоу, Рыцарский турнир, Музыкальный концерт, Конкурс красоты, Теннисный турнир, Мастер-класс Средневековой кухни, Бизнес мотоклуб и многое другое.
Важной частью Baltic Rally станут: Бессмертный Мотополк в честь 80-летия начала ВОВ и уникальный Мотопарад «До Государственной границы», которые возглавит Губернатор Ленинградской области А.Ю.Дрозденко.
Одним из партнеров фестиваля выступает мотоциклетное подразделение компании BMW Motorrad, благодаря чему на площадке фестиваля состоится еще одно яркое событие, привлекающее внимание - розыгрыш нового мотоцикла BMW F 310 GS!
Все дни Фестиваля настроение будут создавать мировые хиты в исполнении музыкальных TRIBURE-коллективов. А Хедлайнером Фестиваля выступит Joe Lynn Turner - легендарный вокалист групп Rainbow, Deep Purple!
На торговой ярмарке будет возможность приобрести оригинальные сувениры с символикой фестиваля, различные мототовары, а также товары от официального дилера Harley-Davidson® Lahta.
Окунуться в историю старого города и увидеть все его красоты гостям Фестиваля можно будет, посетив специально организованные экскурсии в Выборгский Замок, Парк Монрепо, Средневековый городок Сваргас, морские прогулки в Выборгский залив, в Бухту Защитную, остров Людвигштайн и другие места.
Федеральное и региональное освещение мотофестиваля обеспечивают многочисленные СМИ, заинтересованность которых растет с каждым днем.
Приглашаем на Baltic Rally воспользоваться уникальной возможностью увидеть тысячи мотоциклов и средневековый рыцарский город! Ждем Вас всей семьей!