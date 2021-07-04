Экипаж Каргинова выиграл третий этап ралли «Шелковый путь» в зачете грузовиков

Экипаж российского гонщика команды «КАМАЗ-мастер» Андрея Каргинова стал быстрейшим в зачете грузовиков на третьем этапе ралли-марафона «Шелковый путь».

Спецучасток от Горно-Алтайска до Кош-Агача протяженностью 133,22 километров он преодолел за 1 час 26 минут 10 секунд. Каргинов опередил на 23 секунду своего коллегу по команде Эдуарда Николаева, третьим стал представитель Белоруссии Сергей Вязович из «МАЗа» (+1,50)

В пятерку лучших вошли еще два экипажа «КАМАЗ-мастер»: Антон Шибалов и Дмитрий Сотников, который лидирует в общем зачете с преимуществом над Николаевым в 3,17 секудны

Шелковый путь

Третий этап