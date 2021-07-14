Первая в России гонка 24 часа!

На старт выйдут 25 экипажей. В каждом – от 4 до 6 пилотов. В гонке участвуют мастера спорта – Максим Ахтямов, Анатолий Захаров, Андрей Севастьянов и другие.

В составе единственной женской команды – профессиональные пилотессы Татьяна Елисеева, Наталья и Вирсавия Гольцовы. Самому возрастному гонщику - мастеру спорта Олегу Трегубову – 85 лет. Самому молодому - Кириллу Захарову

исполнилось 16 лет. Запланировано участие бронзового призёра «24 часов Ле-Мана» в классе LMP2 Кирилла Ладыгина.

CLASSIC24 примет Moscow Raceway - один из трех российских автодромов, лицензированных для проведения состязаний международного уровня, в том числе этапов «Формулы 1». В 24-часовой кольцевой гонке поедет легендарная «классика» – иномарки до 1989 г.в. и автомобили отечественного производства, которые боролись за победу в международных соревнованиях 70-х, 80-х годов – «Москвичи», «Жигули», соответствуют техническому регламенту соревнований и стандартам Международной автомобильной федерации. Изменения кузова не допускаются, при этом «спортивные» детали, которые используют команды, чтобы превратить обычный автомобиль в профессиональный гоночный, – самые современные. Наравне с марафонами в Ле-Мане, Спа, Нюрбурге и Дайтоне CLASSIC24 войдет в число наиболее сложных и напряженных стартов. Это испытание на выносливость для пилотов, механиков, машин. Экипажи преодолеют свыше 2 000 км – расстояние от Москвы до Тюмени. Победит команда, которая проедет большее количество кругов за 24 часа.

Организатор гонки – компания «Старое время». Мероприятие проходит при поддержке Главного управления по информационной политике и Федерации автомобильного спорта Московской области, информационной поддержке соцсети «ВКонтакте», телеканалов «Первый», «360°», «СТАРТ», «Авто Плюс», Телецентра «Останкино» и компании «СТЭЙДЖПЛЭЙ».