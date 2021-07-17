Шварцман выиграл первую гонку «Формулы-2» в Сильверстоуне

Российский пилот Prema Racing Роберт Шварцман финишировал первым в первой гонке четвертого этапа «Формулы-2» в Сильверстоуне (Великобритания).
Второе место в гонке занял эстонец Юри Випс из Hitech GP, третьим стал датский пилот команды ART Кристиан Лундгор.
Отметим, что победа стала второй для российского гонщика в нынешнем сезоне.
После этой победы россиянин набрал 81 очко и вышел на второе место в общем зачете.
Your top 3️⃣! 👏#BritishGP 🇬🇧 #F2 pic.twitter.com/E52jGM4RwS— Formula 2 (@Formula2) July 17, 2021
источник: «Советский спорт»