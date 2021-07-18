Хэмилтон наказан десятисекундным штрафом за аварию с Ферстаппеном на Гран-при Великобритании (видео)

Британский гонщик »Мерседеса» Льюис Хэмилтон получил десятисекундный штраф за аварию с нидерландским пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном на стартовом круге Гран-при Великобритании.

Напомним, что в одном из поворотов автодрома в Сильверстоуне между машинами произошел контакт. Болид Макса вылетел с трассы и врезался в ограждение.

Добавим, что Ферстаппен выбрался из машины самостоятельно. После этого пилота «Ред Булл» доставили в медицинский центр трассы, там он должен пройти полное обследование после аварии.