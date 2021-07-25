Испанский мотогонщик погиб в возрасте 14 лет после аварии на соревнованиях

В результате аварии на этапе European Talent Cup погиб испанский мотогонщик Уго Мильян.

Как сообщает MotoGP, соревнования проходили в провинции Арагон. 14-летний Мильяна попал в массовую аварию на одном из поворотов. Гонщик смог подняться на ноги, но его сбил поляк Олег Максимильян Павелец. На место прибыли медики. Гонщика доставили в клинику, но он умер, несмотря на усилия врачей.

Уго выступал за команду FIM CEV Repsol. Молодой гонщик несколько раз попадал в тройку призеров в рамках своей серии.