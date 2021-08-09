В Выборге состоится мотофестиваль «BALTIC RALLY»

С 3 по 5 сентября 2021 года в Выборге пройдет Международный мотофестиваль «BALTIC RALLY» при поддержке Правительства Ленинградской области и лично губернатора А.Ю. Дрозденко.

Благодаря поддержке со стороны мотоклуба Ленинградской области «ДОМ», его Президента Рамиса Дебердеева, а также большому опыту команды организаторов, фестиваль порадует всех посетителей интересной и насыщенной программой.

Зрителей ждет более 40 активностей, таких, например, как: оригинальная зона авторских мотоциклов Custom Bike Show, конкурс необычных транспортных средств Crazy wheels Show, конкурс мотошлемов, соревнования на скоростном стенде Drag Racing, теннисный турнир, байкерское венчание и мотоэкскурсии от старейшего выборгского мотоклуба Free Driver MC.

Важной частью «BALTIC RALLY» станут памятный мотополк в честь 80-летия начала Великой Отечественной Войны и уникальный мотопарад «До Государственной границы», который возглавит губернатор Ленинградской области.

Все дни Фестиваля настроение будут создавать мировые хиты в исполнении музыкальных TRIBURE-коллективов. А Хедлайнером фестиваля станет Joe Lynn Turner - легендарный экс-вокалист и автор песен групп Deep Purple и Rainbow!!!