В Выборге состоится мотофестиваль «BALTIC RALLY»

С 3 по 5 сентября 2021 года в Выборге пройдет Международный мотофестиваль «BALTIC RALLY» при поддержке Правительства Ленинградской области и лично губернатора А.Ю. Дрозденко.
Благодаря поддержке со стороны мотоклуба Ленинградской области «ДОМ», его Президента Рамиса Дебердеева, а также большому опыту команды организаторов, фестиваль порадует всех посетителей интересной и насыщенной программой.
Зрителей ждет более 40 активностей, таких, например, как: оригинальная зона авторских мотоциклов Custom Bike Show, конкурс необычных транспортных средств Crazy wheels Show, конкурс мотошлемов, соревнования на скоростном стенде Drag Racing, теннисный турнир, байкерское венчание и мотоэкскурсии от старейшего выборгского мотоклуба Free Driver MC.
Важной частью «BALTIC RALLY» станут памятный мотополк в честь 80-летия начала Великой Отечественной Войны и уникальный мотопарад «До Государственной границы», который возглавит губернатор Ленинградской области.
Все дни Фестиваля настроение будут создавать мировые хиты в исполнении музыкальных TRIBURE-коллективов. А Хедлайнером фестиваля станет Joe Lynn Turner - легендарный экс-вокалист и автор песен групп Deep Purple и Rainbow!!!
На торговой ярмарке будет возможность приобрести оригинальные сувениры с символикой фестиваля, различные мототовары, а также товары от официального дилера Harley-Davidson® Lahta.
Окунуться в историю старого города и увидеть все его красоты гостям фестиваля можно будет, посетив специально организованные бесплатные пешие экскурсии.
В Международном Деловом Центре «Виктория», в зале «Амстердам», состоится Деловая конференция бизнес-клуба по вопросам развития мотоциклетного туризма и бизнеса в Ленинградской области среди мотоциклистов. Информационными партнерами конференции выступят Издательский дом «Коммерсантъ», радио «Бизнес ФМ», компания «БКС Мир инвестиций» и «Первый Международный цифровой университет». Также в отеле «Виктория» будет открыта для посещения уникальная выставка «Выборг космический», где будет представлена самая большая в России коллекция раритетных книг о космосе и космонавтах. Федеральное и региональное освещение «BALTIC RALLY» обеспечивают более 100 представителей средств массовой информации. Генеральными информационными партнерами фестиваля выступили Телеканал «78» и «Наше радио». Информационными партнерами стали он-лайн радиостанция - «Moto Radio» и Телеканал «ЛенТВ24». Стоит учесть, что в связи с эпидемиологической обстановкой, фестиваль состоится с соблюдением всех необходимых требований: обязательное наличие документов, подтверждающих прохождение полного курса вакцинации от COVID-19, либо справки о перенесенном заболевании COVID-19 в течение последних шести месяцев, либо отрицательный результат ПЦР не позднее, чем за 72 часа до мероприятия, а также документа, подтверждающего личность (паспорт). Прямо на фестивале гостям можно будет пройти исследование на наличие коронавирусной инфекции посредством экспресс-теста.
Приглашаем на «BALTIC RALLY»! Воспользуйтесь уникальной возможностью увидеть тысячи мотоциклов и средневековый рыцарский город!