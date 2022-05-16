Скончался самый титулованный тренер в истории хоккея с мячом Янко

В понедельник, 16 мая, скончался самый титулованный тренер в истории мирового хоккея с мячом Владимир Янко.

Как сообщает пресс-служба Федерации хоккея с мячом России, специалист умер на 74-м году жизни. Причины смерти Янко не называются.

На посту главного тренера сборных СССР и России неоднократно приводил национальные команды к победам в различных турнирах, в том числе на чемпионатах мира (1989, 1991, 1999, 2001, 2006, 2008).

Отметим, что Янко является единственным отечественным тренером, который приводил к победам в чемпионатах страны четыре разных клуба: красноярский «Енисей», архангельский «Водником», московское и казанское «Динамо». Последние три команды под руководством специалиста побеждали на Кубке мира.