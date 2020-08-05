На чемпионате Европы можем попасть в топ-6. Интервью с главным тренером сборной России по бейсболу

А я как раз попал в самое первое поколение, которое набирали с 10 лет. Получилось так, что я пришел в бейсбол, пройдя весь путь с самого начала. В Олимпийской деревне, где моим родителям как раз дали квартиру, набирали первую команду. Тренер в этом районе пришел на урок физкультуры в школу, показал биту, ловушку, – все это было в диковинку. Мне понравилось, с этого все и началось. Потом стал играть за молодежную сборную, в клубе МГУ, в Национальной сборной и так далее. Кстати, в МГУ было даже два бейсбольных клуба, и из ребят нашего возраста делали команду МГУ-2, впоследствии она стала называться МГУ–78, поскольку большинство игроков было 1978 года рождения. На тот момент старшая команда уже считалась ветеранами, они «завязали», и мы остались одним базовым клубом.

– Как вы пришли в бейсбол? Во многих видах спорта традиционно длительный путь к тренерскому креслу начинается от игрока. – У меня классический вариант. В 1986 году бейсбол вошел в программу Олимпийских игр. В СССР появилась Федерация бейсбола и надо было срочно развивать новый олимпийский вид спорта. Правда, был единственный минус – не было профессиональных игроков, и в бейсбол стали приходить спортсмены из других видов спорта. Например, те, кто«завязывали» с основным видом деятельности или в силу определенных травм. Было много выходцев из гандбола, легкой атлетики, тенниса, из игровых видов спорта. То есть они начали заниматься бейсболом уже во взрослом возрасте. Конечно, им не всегда было просто его освоить – игра достаточно сложная, трудно сходу прочувствовать все навыки, прелести этого спорта.

– Для начала хотелось бы уточнить организационную структуру бейсбола в России. Например, в США существует определенная иерархия: есть четыре профессиональные лиги, крупнейшая - Major League Baseball ( MLB), в которой 30 команд, фактически разделенных на Национальную и Американскую лиги. Дополнительно они подразделяются еще на 3 дивизиона. Как с этим обстоит в России? – первый вопрос Тимакову. – У нас все намного проще. Проводится чемпионат России, в котором на данный момент принимают участие 8 команд.

Напомним, что последним серьезным достижением российской сборной является серебряная медаль на чемпионате Европы-2001, где в полуфинале наша команда обыграла итальянскую сборную со счетом 2:0. Однако обновленный состав игроков, современная тренировочная база с новейшим оборудованием и гибкий индивидуальный подход к подготовке каждого спортсмена внушает большие надежды на перспективное развитие этого вида спорта в нашей стране.

– В футболе существуют тренерские лицензии разных категорий. В бейсболе есть подобные градации?

– У нас даются категории тренерам по достижению. В футболе немножко другая структура: нужно выступатьи по положению набрать определенный уровень, который в дальнейшем также нужно подтверждать. Не сравнивайте финансирование бейсбола и футбола.У нас дают категорию за заслуги: занял 1-е место – дают категорию, но лицензию подтверждать пока не нужно. К моему сожалению, в Федерации этот момент пока не прописан, но надеюсь, что скоро будет.

– Как лично вы выстраиваете тренировочный процесс? Насколько важно учитывать индивидуальные особенности каждого игрока?

– Это очень важно. Но возникает дополнительная работа, составление определенных планов, потому что у нас нет такого количества игроков, которых мы могли бы менять не задумываясь. В США работа тренера происходит намного проще: ему не надо думать, что у него 10 питчеров и все, и больше никого нет. У него идет поток, то есть, если игрок получил травму, тренер может дать ему время на восстановление и тут же вызвать другого на замену. И игроки, практически, все одинакового уровня. Есть, конечно, несколько топовых игроков в команде, но все остальные, все равно, высокопрофессиональные. У нас, к сожалению, нет такого, мы дорожим каждым. Берем питчеров, мы их называем «рука», так как они бросают, и мы, естественно, дорожим каждой «рукой». Существует определенная ротация, через сколько по времени питчер может кидать, сколько бросков он может накидывать и, соответственно, из-за этого мы делаем определенный план. Приходится учитывать много нюансов, в том числе, состояние игрока, имеющиеся травмы на данный момент и т.п. Таким образом, подход индивидуальный, фактически, к каждому.

– Насколько важно учитывать психологическую совместимость игроков, тем более, что в команде есть представители из Латинской Америки, у которых другой темперамент, другая реакция?

– На данный момент все игроки олимпийской сборной РФ по бейсболу – граждане России. Хотя, изначально, у нас есть игрок из США, про которого расскажу отдельно, плюс ребята из Кубы, которые, конечно, отличаются своим темпераментом. Они подзадоривают всех, при этом каждый игрок вносит свой неповторимый стиль, который влияет на общий результат и это очень хорошо. Светит солнце, на улице тепло, – для них это жизнь. У россиян изначально более нордический характер: сколько было войн, у нас зимы суровые, поэтому мы более выносливые и терпеливые. А вот касательно американского игрока, оказалось,что его бабушка русская, из Челябинска. Вот так сложилось, что его бабушка познакомилась с будущим мужем, он был из Сьерра–Леоне, когда они оба учились в медицинском университете, в Ленинграде, еще в советское время. Это Виктор Коул–младший или, более правильно, Коул–второй, потому что он продолжает бейсбольную традицию (отец Виктор Коул– старший выступал в MLB, – Прим. ред.).

«У НАС ХОРОШИЕ ПОЗИЦИИ НА ЕВРОПЕЙСКОМ УРОВНЕ»

– Самоизоляция внесла серьезные коррективы. Чемпионат Европы перенесли на год, сейчас проходит подготовка к чемпионату России.Как изменение графика тренировок повлияло на самочувствие, отношение к игре, настрой спортсменов?

– Самая большая проблема в том, что бейсбол – это игра, которую невозможно заменить тренировками или симуляциями. Получилось так, что несколько месяцев простоя пришлись на то время, когда мы должны были уже играть. Самая тяжелая работа была проделана зимой, с длительными изнуряющими тренировками. Тогда надо было таскать штанги, происходила однообразная рутина, которая, конечно же, необходима, без нее никуда.

Для ребят игра – это прежде всего выплеск эмоций. А получилось так, что наступила пандемия, изоляция и, грубо говоря, все подвесилось. Происходило постоянное откладывание.Сначала были одни сроки, затем другие, в итоге, чемпионат Европы перенесли на август 2021-го. Сейчас будем проводить чемпионат России и приходится делать больше игровых тренировок, но зато ребята сейчас намного более эмоционально действуют на поле.

– Если говорить в перспективе о чемпионате Европы: сильные команды у Испании, Италии, Германии и Голландии.Так называемая «большая четверка». Как оцениваете на их фоне свои шансы?

– Сейчас немного другая ситуация: в прошлом году всю эту гегемонию прервала команда Израиля, которая приехала в группу В составом из одних американцев. Мы, к сожалению, проиграли им в финале 5:3. Сборная Израиля вышли в группу А в том же году, обыграла всех противников, отправилась на отборочный и вышла на Олимпиаду.

Если же брать постоянные сильные составы, то это Италия, Голландия и Испания. Достаточно большое количество команд претендуют на четвертое место, прежде всего здесь можно выделить Германию и Чехию.

Если говорить о сборной России, то с данной подготовкой, которую мы сейчас имеем, у нас очень неплохие позиции. У нас появились хорошие возможности, нас поддерживают финансами, ребята могут тренироваться с утра. Некоторые из них, к примеру, работают тренерами во второй половине дня, так как она стала свободной. Но главное, что сейчас мы можем сфокусироваться и делать полноценную работу, предсезонную подготовку полностью. И не так, как раньше: за неделю собирались перед чемпионатом Европы, поехали: как выступим, так выступим. С учетом ребят, которые сейчас имеют гражданство РФ, на данном этапе в топ-6 мы можем попасть.

– На тренировках больше анализируете действия потенциального соперника или в приоритете работа с сильными сторонами наших игроков?

– Стратегия в бейсболе, одна из основных – это видеть слабые стороны бьющего противника, уметь учитывать, какие он использует подачи, тренироваться, чтобы он сделал либо плохой замах, либо вообще не попал по мячу. Надо заставить бьющего произвести неправильный замах. Все остальное достаточно однотипно, универсально, не считая каких–то эксклюзивных моментов, которые бывают настолько редко, что им даже внимание уделять не стоит.

– В этом году чемпионат России будет проходить в два этапа: круговой турнир и финальная серия.

– Да, но сейчас расписание немного изменилось. Мы будем играть с 8 августа, практически, всю неделю, как на Чемпионате Европы, с одним выходным днем. Восемь команд играет семь матчей подряд. Потом первые две команды проводят финальную серию до 5 побед. То есть это может быть пять игр, а может быть и девять.

– Участниками будут 8 команд, среди них с явными лидирующими позициями – «Москвич» и «РУССТАР», хотя еще есть «Северные звезды», из которых «вышел» Антон Кузнецов, в настоящее время питчер «Филадельфии».

– Кузнецов будет играть за «Москвич», как и в прошлом году. Сейчас все сезоны отменили, он прилетел в Россию месяц назад. В США с 23 июля начинается регулярный чемпионат, играют 60 игр, с измененными немного правилами, без зрителей, а вот все низшие лиги отменили сезон.

«БЕЙСБОЛ – САМЫЙ ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМЫЙ ВИД СПОРТА»

– Питчер – ключевая фигура бейсбола, в MLB бросают подачи в среднем от 80 до 100 миль/час.

– Как правило, рабочая скорость – за 90 миль/час.

– В результате возникают колоссальные перегрузки в подающей руке, сильно травмируются суставы.Как учитываете этот момент?

Это как раз то, о чем мы говорили в начале: если у нас есть только10 рук, необходимо заботиться о каждой. В зависимости от механики питчера, сильному травмоопасному воздействию может подвергнуться либо коллатеральная связка на локте, либо плечевой сустав. Если мы возьмем в профессиональном спорте один бросок – это час отдыха, а за игру у нас лимит 100 бросков. То есть, приблизительно, питчер должен отдыхать 100 часов, таким образом, 3-4 дня получается. Необходимо просчитывать буквально каждый вздох, каждую подачу, учитывать малейшие нюансы, все это очень непросто.Нагрузка сумасшедшая. Если допустить, что питчер сделает больше бросков в первой игре, то, как правило, стратегия дальше предсказуемая. Первый питчер, который кидает в первой игре, скажем, на чемпионате Европы, то он, как правило, лучший и играет еще и в финале. Если он в первой игре сделал 150 бросков, ток финалу он будет уже не такой свежий, как хотелось бы, и его придется заменять.

– Макс Шерзер, стартовый питчер «Вашингтон Нэшионалс», использует подачи в фастболе со скоростью 94-95 миль/час, а считающиеся самыми коварными бросками чендж-апы у него выходят 82-85 миль/час. Кто из действующих питчеров российской сборной внушает особые надежды?

– На самом деле, чендж-ап – нехитрый и несложный, берется просто другой хват мяча. Суть броска чендж-апа следующая, – необходимо сбить с ритма бьющего. К примеру, если бросаешь 95 миль/час, потом даешь чендж-ап 82миль/час, скорость реакции у противника замедляется. Игрок может подумать, что сейчас дадут быструю подачу и попытается пораньше начать движение, соответственно, сделает плохой удар. Мяч либо в землю, либо вверх полетит, это всегда игра на обман.

Могу отметить лидирующих игроков: Андрей Лобанов, Денис Леонов, Виктор Коул, Роди Кастелло. Есть еще игроки, которые играли в низших лигах в Америке, тот же Антон Кузнецов, но, к сожалению, мы не можем получить его на чемпионат Европы, потому что в этот момент он будет играть в США за «Филлис».

– Как мы с Вами уже говорили, бейсбол для России достаточно молодая игра, появившаяся в СССР только в середине 80-х. Как сделать игру интересной широкому кругу зрителей и сформировать позитивное к ней отношение?

– Прежде всего, мы должны жить в современных реалиях, а это – популярность в соцсетях, возможность быть постоянно на слуху, на виду. Сейчас, вообще, все меняется в обществе, очень многие задумываются о спорте или уже занимаются каким-либо видом, растет совсем другое поколение. Если говорить о бейсболе, единственно, от чего мы в первую очередь страдаем, – люди идут в хоккей, в футбол. Они же не понимают, что самый высокооплачиваемый вид спорта -это бейсбол. Если ты пройдешь определенную подготовку, можешь подписать выгодный контракт в качестве профессионального бейсболиста и получать немаленькие деньги. К сожалению, к нам приходят люди уже после определенной «мясорубки», когда не прошли в футбол, хоккей, баскетбол, то есть топовые виды спорта, либо же по определению, приходят ребята, которые имеют лишний вес. Бейсбол универсален тем, что в поле всегда найдется позиция, где такой ребенок сможет играть. Как правило, родители приводят детей в бейсбол, потому что все занятия через профшколы бесплатные, естественно, они хотят, чтобы ребенок приобрел спортивную форму. И проблема здесь состоит в том, что мы сначала начинаем не учить играть, а доводим как раз до нормального физического состояния, чтобы человек смог координированно двигаться, потому что бейсбол – это очень координируемая игра.