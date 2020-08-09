Дорога в Лос-Анджелес: чем живет бейсбол в России

Пандемия нанесла большой удар по всему спорту в целом. Бейсбол – не исключение. Так, наши ведущие спортсмены играли против лучших европейских уже более года назад, то есть мы все это время без практики международного уровня. Для нас это, конечно, тяжело. Для того, чтобы оставаться на соответствующем уровне и развиваться дальше, мы должны играть, соревноваться и неважно, что в Европе тоже кто-то не играет, нам нужно дальше двигаться.

Приведу пример с использованием «эффекта матрешки»: есть внешне сильная команда, но когда «открываем матрешку», то выясняется, что необходимо дополнительное количество игроков на определенную позицию, нужна инфраструктура, требуется соответствующий уровень тренерского состава. Так постепенно складываются глобальные задачи, и все эти составляющие тянут за собой много других подпрограмм и подзадач.

Глобальная задача - это, конечно Олимпийские игры в Лос-Анджелесе-2028. У нас есть утвержденная программа. Правда, мы будем ее еще усовершенствовать дополнительно, вносить некоторые изменения. Она направлена не просто на попадание нашей сборной на Олимпийские игры, а прежде всего – на создание условий, при которых российская сборная станет конкурентоспособной.

Спартакиада – крупнейшее всероссийское мероприятие для резерва, наш вид спорта тоже включен в эту программу. Кроме этого, по календарю в планах Кубок России, после чего сезон в этом году закончится. Дальнейшее расписание будет строится уже на следующий год, но чтобы строить планы на будущее, мы должны понимать, как оно будет выглядеть. Европейская федерация выстраивает свои планы в зависимости от общемировой ситуации. Да, пока планируется чемпионат Европы по бейсболу в сентябре-2021, но еще не известно, как это будет выглядеть по структуре, как будут проходить квалификационные соревнования. Многое неизвестно в отношении команд: они будут отбираться или сразу 16 команд сделают участниками – поэтому пока очень много вопросов. Все, что связано с последствиями пандемии, добавило очень много изменений. Поэтому повторюсь: есть главная цель – Лос-Анджелес-2028, а в процессе к этому событию двигаемся, решая каждый день более простые вопросы.

ДОРОГА В ТОКИО

Говоря об игроках обновленного состава (5 игроков кубинского происхождения и один спортсмен из США), нужно отметить, что они были включены в программу «Дорога в Токио-2020» в рамках квалификационного отбора для Олимпийских игр. Сейчас уже произошла натурализация игроков. Когда мы начинали подготовку к Олимпиаде в Токио, мы смотрели большое количество кандидатов в сборную, на каждое конкретное место, на каждую позицию, какие конкурентно способные ребята есть и кого не хватает, рассматривали характеристику каждого игрока. У каждого спортсмена мы всю «историю» анализировали по годам, в том числе соревновательную часть. В итоге у нас пришло понимание, что есть провал на определенных позициях, который заключался в том, что у нас нет не просто конкурентоспособных игроков, а в том, что мы должны будем играть против самых сильных команд.

Возвращение бейсбола в Олимпийские игры – это новая эра, и мы прекрасно осознавали, что в отборе мы будем играть против сборных не прошлого века, а с командами, которые будут усилены сильнейшими игроками из США, Латинской Америки. Отбор в Токио – это всего 6 команд. Минус японская – остается вообще 5. К примеру, США до сих пор не попали в это число. А причина – в том, что самые сильные американские бейсболисты играли за сборную Израиля.

Таким образом, мы знали уровень соперников и когда рассматривали каждую позицию, понимали, что несколько «проседаем», у нас на тот момент не было игроков, которые смотрелись бы достойно не только на уровне Европы, но и должны были справиться с более важной задачей попадания на Олимпийские игры. У нас было серьезное стремление, и мы делали для этого определенные шаги. Результат показал, что мы проиграли именно той команде, которая поехала на Олимпийские игры. Когда они нас обыграли, то сказали, что поняли, что смогут действительно показать хороший уровень на Олимпийских играх.

НАТУРАЛИЗАЦИЯ – НА ПОМОЩЬ МОЛОДЁЖИ

В ходе данной программы, пришлось решать вопрос натурализации некоторых игроков, которые изъявили желание выступать за сборную России. На уровне президента этот вопрос был решен, помогло Министерство спорта очень серьезно в этом вопросе. Министр спорта – на тот момент Колобков – приезжал, общался с ребятами. Мы рассчитывали на долгосрочный план, на то, что новые игроки внесут весомый вклад в развитие бейсбола в будущем. Примером может служить Виктор Ан, которого натурализовали в шорт-трек и ребята выиграли на Олимпийских играх, взяли золотые медали вместе с ним. То есть для остальных игроков он послужил примером, они увидели, как надо относиться к подготовке к игре и стать олимпийским чемпионом.

Так же и в нашем случае: мы ребят натурализовали не для того, чтобы одну игру выиграть. Но главное, конечно же, не кого-то еще натурализовать, а иметь своих игроков, соответствующего уровня. Следующий шаг, который мы делаем: при помощи ребят, которых натурализовали, подтянуть наш молодежный состав. Ведь те, кто будет играть в Лос-Анджелесе-2028, сейчас находятся в возрасте 14-16 лет, и им нужно получить определенный импульс. В идеале, целевые показатели у нас должны быть: на одно место – 5 конкурентоспособных игроков. Если у нас будет пять человек на одно место в сборной, то автоматически мы становимся на чемпионате Европы конкурентоспособными, а чтобы у нас сформировалась такая практика, нам нужно увеличить количество занимающихся.

БЕЙСБОЛ РЕГИОНАМИ ПРИРАСТАТЬ БУДЕТ

Еще одним из важных направлений, над которым мы работаем – это развитие бейсбола в регионах. Если только одна Москва будет обыгрывать на Спартакиаде в финале 20:0 у ближайших конкурентов - мы не выиграем у Европы. Когда Москва проиграет на Спартакиаде, тогда сразу выяснится, что мы первые на чемпионате Европы, и не потому, что Москва будет слабая, а потому, что другие регионы окажутся подготовленными намного сильнее.

Одна из наших задач – чтобы было большее количество занимающихся, и увеличение количества достойных спортсменов в регионах. Тот же Краснодар – это прежде всего длинный сезон. Когда мы здесь, в Москве, заканчиваем чемпионат России, когда закрывается сезон, в конце сентября – в октябре, то на юге страны еще можно играть. Мы привыкли к плохой погоде, но на самом деле, в бейсбол надо в хорошую погоду играть. А на юге, в Крыму, в Краснодаре, в Ростовской области, там же в это время продолжает длиться сезон. Да они просто обязаны хорошо играть в бейсбол, тем более ребята там сильные развитые!

Вот к примеру, возьмите команду «Чертаново» по футболу – очень сильная команда, там с нуля воспитывают именно своих спортсменов. Если же взять статистику, то в их команде половина людей будет из региона. А в нашем виде спорта если посмотреть, то это будет 95 процентов москвичей. Нам нужно, чтобы там были ребята из Санкт-Петербурга, из Ярославля, из Московской области и т.д. Соответственно, необходимы и новые тренировочные базы по всей России.

В советское время очень многие вещи были правильно сделаны. Когда мы пришли в бейсбол, то были определенные точки роста. Прежде всего, где развивался бейсбол: Дальний Восток, Сахалин, Хабаровск, так как рядом Япония и Корея. Ведь легче участвовать в соревнованиях там, чем лететь в Москву. «Россия Сибирью прирастает»: хотя погода не самая лучшая, но лето жаркое и здесь можно назвать Красноярск. Так как бейсбол, еще раз повторюсь, – вид спорта, требующий определенную погоду. А где еще необходимо развивать бейсбол? – конечно же в ВУЗах, так как здесь есть и преподаватели, и соответствующий контингент, и наличие спортивных площадок. МХТИ им. Менделеева, МГУ, РУДН, МАИ, МЭИ, - большинство команд формировалось именно в ВУЗах. Сейчас времена, естественно, поменялись, тем не менее, необходимо возродить подобные точки роста.