Главная бейсбольная лига (MLB) объявила локаут после того, как MLB не смогла заключить новый договор с ассоциацией игроков.

«Сегодня трудный день для бейсбола, но, я продолжаю говорить, что есть способ заключения справедливого соглашения, и мы его найдем. Я не сомневаюсь, что Лига и бейсболисты разделяют любовь к данному виду спорта и приверженность к болельщикам. Я по-прежнему уверен, что обе стороны могут в дальнейшем работать вместе, расти, защищать и развивать нашу любимую игру», - приводит пресс-служба MLB сообщение комиссара Роберта Манфреда.

Локаут официально начался 2 декабря в 08:01 по московскому времени. До его завершения бейсболистам, клубам, агентам и прочим лицами запрещено заключать новые контракты.

Добавим, что MLB основана в 1995 году и данный перерыв будет первым за историю Лиги.

Действующим чемпионом является «Атланта Брэйвз».